هنري كارتييه بريسون.. فلسفة "اللحظة الحاسمة" في التصوير الفوتوغرافي

وكالات /سما/

تُمثل نظرية "اللحظة الحاسمة" التي صاغها المصور الفرنسي هنري كارتييه بريسون فلسفة بصرية متطورة تتجاوز مجرد الأسلوب التقني، وتجمع بين الملاحظة الدقيقة والحدس الحاد وحس التكوين المتمايز. وهي لا تقتصر على اقتناص لحظة عابرة أو تسجيل عشوائي لواقعة ما، بل تمثل الجزء من الثانية الذي تتزاحم فيه جميع عناصر المشهد - السردية والعاطفية والحركية - مع التفاعل الإنساني الحي والعناصر الشكلية من هندسة فراغية وتوازن ضوء وظل وتناسبات بين الكتل والفراغات لتشكيل وحدة عضوية متكاملة.

عرّف كارتييه بريسون جوهر فلسفته بأن التصوير الفوتوغرافي هو "إدراك متزامن، في جزء من الثانية، لأهمية حدث ما، ومن ناحية أخرى للتنظيم الدقيق للأشكال التي تمنح ذلك الحدث تعبيره الأصيل"، مؤكدًا أن العين والذهن يجب أن يعملا معًا في لحظة آنية، بحيث لا يسبق الإحساس بالمعنى الترتيب البصري، ولا يطغى الشكل على المضمون، بل يندمجان في تناغم تام لا ينفصم.

ليست "اللحظة الحاسمة" وليدة الصدفة أو نتيجة ضغط عشوائي على زر الغالق، بل هي ثمرة تأهب ذهني وجسدي طويل الأمد يتطلب من المصور أن يعيش في حالة انتباه مفتوح مستمر. يقتضي إدراكها أن يراقب المشهد بكل جوارحه ويقرأ تفاصيله قراءة متمعنة، متوقعًا مسار الأحداث قبل وقوعها - وهي ما يُعرف بالبصيرة النافذة. تندمج هذه البصيرة مع الصبر، أي القدرة على البقاء في موقع المراقبة زمنًا كافيًا دون أن ينشغل الذهن بما يشتت الانتباه، فضلًا عن الحدس الذي يمثل خلاصة الخبرات المتراكمة ويسمح للدماغ بمعالجة كل المعطيات البصرية في ومضة زمنية سريعة ثم اتخاذ القرار الفاصل بالتقاط الصورة دون تحليل منطقي بطيء. هذا المزيج من البصيرة والصبر والحدس هو ما يميز المصور القادر على التقاط اللحظة الفريدة عن غيره ممن يلتقطون صورًا سطحية.

التزم كارتييه بريسون تقنيًا باستخدام عدسة ثابتة ذات بعد بؤري 35 ملليمتر في معظم أعماله، وهي عدسة لا تسمح بتغيير البعد البؤري أثناء التصوير، ما يلزمه بالتحرك جسديًا نحو الهدف أو بعيدًا منه. هذا القيد، بعكس ما قد يُتصور، لم يكن عائقًا بل أداة تدريبية تعمّق إحساس المصور بالمسافة والمنظور، وتقلل من احتمال تفويت اللحظة المصيرية لأن تركيزه ينصب على الجوهر البصري بدلًا من الانشغال بتعديل الإعدادات التقنية. كان يحرص أيضًا على البقاء غير مرئي بقدر الإمكان، فكان يغطي الأجزاء اللامعة من كاميرته بشريط لاصق أسود لتجنب أي وهج يلفت الأنظار، ويشجع الأشخاص على التصرف بطبيعة تامة بعيدًا عن أي تكلف.

لم يقتصر إتقان هذه النظرية على لحظة الالتقاط فقط، بل امتد إلى مرحلة الاختيار والانتقاء بعد التحميض. كان يرى أن عملية التحرير تتضمن مرحلتين متكاملتين: اللحظة التي يضغط فيها على الغالق عبر العدسة، ثم جلسته أمام المطبوعات الضوئية ليختار من بينها الصورة الأكثر تعبيرًا وتناغمًا. هذا الانتقاء المتأخر جزء أصيل من فلسفته، إذ لا يكفي التقاط اللحظة بل لا بد من تمييزها وسط لقطات متشابهة، وهو ما يتطلب عينًا ناقدة ورؤية جمالية راسخة.

استعار كارتييه بريسون عنوان نظريته الشهير "اللحظة الحاسمة" من ديباجة كتابه "صور على الطريق"، حيث ورد التعبير: "ليس في العالم شيء إلا وله لحظته الحاسمة"، إشارة إلى أن كل مشهد مهما بدا عاديًا يحمل إمكانية التحول إلى عمل فني إذا ما أدرك المصور النافذة الزمنية الضيقة التي تتجلى فيها حقيقته البصرية.

من الأمثلة البارزة التي تجسد هذه الفلسفة، صورته الشهيرة "خلف محطة سان لازار" التي التقطها عام 1932، وتظهر رجلًا يقفز فوق بركة ماء. تتجلى اللحظة الحاسمة في تزامن ديناميكية القفزة مع التناغم التكويني المذهل، حيث يتوازى انعكاس الجسد في الماء مع ملصق راقصة باليه في الخلفية، فيضفي كل عنصر في الإطار معنى إضافيًا على الآخر، محققًا التكامل البصري والعاطفي الذي كان يبحث عنه.

"اللحظة الحاسمة" ليست مقيدة بحدث درامي استثنائي، بل هي قدرة المصور على رؤية الجمال الكامن في تفاصيل الحياة اليومية وتجميد ذلك الجزء من الثانية الذي يتوحد فيه معنى المشهد مع هندسته، فيصير الإطار الفوتوغرافي نافذة على حقيقة أعمق من الواقع المرئي. تبقى هذه الفلسفة حتى اليوم مرجعًا أساسيًا لكل من يسعى إلى فهم التصوير باعتباره فن الرؤية قبل أن يكون فن التقنية.