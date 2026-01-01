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خبر : الكونغرس الأميركي يستدعي DoorDash للتحقيق باستخدامها نماذج ذكاء اصطناعي صينية

الإثنين 03 أغسطس 2026 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكونغرس الأميركي يستدعي DoorDash للتحقيق باستخدامها نماذج ذكاء اصطناعي صينية



وكالات /سما/

وجه رؤساء لجنتين في مجلس النواب الأميركي رسالة رسمية إلى شركة DoorDash تطلب معلومات مفصلة بشأن استخدامها لنماذج الذكاء الاصطناعي المطورة في الصين، ضمن عمليات الشركة المختلفة.

يأتي هذا الطلب عقب إعلان مؤسس الشركة على منصة X أن DoorDash تستخدم نموذج Kimi K2.6 من شركة Moonshot AI الصينية لتنفيذ مهام معينة بسيطة، إلى جانب نماذج أمريكية مثل Fable 5 من شركة Anthropic.

أفاد مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لـ DoorDash أن النماذج الصينية حققت نتائج متميزة بتكاليف أقل مقارنة مع بدائل أمريكية مغلقة الوزن. وأكدت الشركة في بيان رسمي دعمها لريادة الذكاء الاصطناعي الأمريكية والتزامها باستخدام التقنيات بشكل آمن ومسؤول، معربة عن استعدادها للتعاون مع السلطات المشرعة وتوضيح سياساتها.

يعكس التحقيق قلقًا متزايدًا لدى المشرعين الأمريكيين من اعتماد الشركات المحلية على نماذج صينية، خاصة في ظل توفر هذه النماذج بتراخيص مفتوحة الوزن وبأسعار أقل مع قابلية تخصيص أعلى، بينما تبقى النماذج الأمريكية مغلقة الوزن. تشمل التحقيقات شركات تقنية أخرى مثل Cursor و Airbnb ضمن نقاش أوسع حول توفير بدائل أمريكية قوية مفتوحة الوزن محليًا.

يؤكد الكونغرس على ضرورة تطوير استراتيجية وطنية تحمي الأمن والاستقلالية التقنية دون الإضرار بقدرة الشركات على التنافس. يجيء هذا في سياق تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين حول الذكاء الاصطناعي، وسعي الشركات الأمريكية المتواصل لتقييم الخيارات التقنية المناسبة للاستخدام التجاري وأثرها على الأمن الرقمي.

#الذكاء الاصطناعي #التكنولوجيا الأمريكية #الأمن السيبراني

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