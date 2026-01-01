مايكروسوفت تجمع خدمات Copilot في تطبيق واحد شامل

وكالات /سما/

تستعد شركة مايكروسوفت لطرح تطبيق جديد يجمع خدمات الذكاء الاصطناعي المتعددة ضمن واجهة موحدة، بهدف توفير تجربة مستخدم أبسط وأكثر تكاملًا، سواء للمستخدمين الأفراد أو الجهات التجارية والشركات.

أعلن الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا عن هذه الخطوة خلال إعلان الشركة نتائجها المالية الأخيرة، موضحًا أن التطبيق الجديد سيضم مختلف قدرات Copilot بالإضافة إلى أدوات البرمجة وميزة Cowork ونظام Autopilots المتخصص في الوكلاء الأذكياء. وأشار ناديلا إلى أن Copilot يشهد تحولًا تدريجيًا من كونه روبوت محادثة بسيط إلى منصة شاملة توفر خدمات متعددة، واعدًا بتجميع هذه القدرات في تطبيق واحد خلال الربع الجاري، واصفًا هذه الخطوة بأنها "تقدم كبير" في خطة الشركة للاستثمار بالذكاء الاصطناعي.

يُتوقع أن يصل التطبيق إلى مستخدمي نظام Windows 11 بصورة مباشرة في حال قررت مايكروسوفت دمجه ضمن نظام التشغيل نفسه، مما قد يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى تنزيله بشكل منفصل. وتأتي هذه المبادرة في سياق توجه شركات الذكاء الاصطناعي نحو تطوير تطبيقات شاملة تجمع أدواتها المختلفة في مكان واحد، حيث كشفت شركة OpenAI مؤخرًا عن تطبيق ChatGPT Work الذي يدمج خدمتها مع أداة البرمجة Codex، فيما تقدم شركة Anthropic تجربة مماثلة عبر Claude Cowork.

وقد واجهت مايكروسوفت انتقادات من جانب بعض مستخدمي Windows بخصوص توسعها في إدماج ميزات الذكاء الاصطناعي في النظام، الأمر الذي دفعها إلى إزالة بعض نقاط ظهور Copilot في Windows 11 خلال أبريل الماضي. غير أن ناديلا أكد أن هذه التعديلات أسفرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاستخدام، حيث تضاعفت معدلات رضا المستخدمين عن الخدمة، وزاد عدد المحادثات لكل مستخدم تقريبًا بمقدار الضعف مقارنةً بالعام السابق، مع وصول مستوى التفاعل الأسبوعي مع Copilot إلى مستويات مشابهة لتطبيقات Outlook و Teams، رغم عدم الإفصاح عن أرقام دقيقة.

وعلى المستوى المالي، حققت مايكروسوفت إيرادات بلغت 90 مليار دولار في الربع الماضي، مدعومة بالأداء القوي لقطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.