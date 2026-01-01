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واتساب يتطور

خبر : واتساب تطلق المكالمات الصوتية والمرئية عبر المتصفح بتقنيات جديدة

الإثنين 03 أغسطس 2026 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب تطلق المكالمات الصوتية والمرئية عبر المتصفح بتقنيات جديدة



وكالات /سما/

أعلنت شركة ميتا توسيع إمكانيات واتساب ويب بإضافة خاصية إجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية مباشرة عبر المتصفح، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات منفصلة على الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب.

كانت خدمة واتساب ويب مقتصرة سابقاً على المراسلة وتبادل الملفات، بينما ظلت المكالمات حكراً على تطبيقات الأجهزة المختلفة. الميزة الجديدة توفر اتصالات مجانية مشفرة بالكامل بين الطرفين دون قيود زمنية، وتستهدف المستخدمين الذين يعملون على أجهزة مشتركة أو حواسيب شركات تفرض قيوداً على التطبيقات.

طورت ميتا واجهة اتصال على الويب تحاكي تطبيق واتساب للهواتف، حيث أضافت تبويباً خاصاً بسجل المكالمات وإمكانية مشاركة الشاشة أثناء جلسات الفيديو. يدعم النظام الجديد مشاركة ما يصل إلى 32 مشاركاً في مكالمة واحدة، مما يقربها من منصات الاجتماعات المتخصصة مثل زوم وجوجل ميت.

ضمنت ميتا في المكالمات الجديدة ميزة "غرفة الانتظار"، التي تمكّن منظم المكالمة من الموافقة على المشاركين قبل دخولهم، وذلك عند مشاركة رابط الاتصال مع تفعيل خيار طلب الموافقة. كما أضافت تقنيتا "QuickHD" لتشغيل الفيديو عالي الدقة في الثواني الأولى و"Noise Suppression" لتقليل الأصوات المحيطة وتعزيز وضوح صوت المتحدث.

جاءت تقنية تقليل الضوضاء مماثلة لما يوجد في الهواتف الذكية الحديثة، مثل خاصية "Clear Calling" من جوجل و"Voice Isolation" من آبل. أضافت ميتا أيضاً ميزة "Call Transfer" التي تسمح بنقل المكالمة بسلاسة بين الهاتف والحاسوب والعكس دون الحاجة لإنهاء الاتصال وإعادة الاتصال، على غرار التكامل بين أجهزة آبل.

بدأت الشركة بطرح هذه المزايا بشكل تدريجي لمستخدمي واتساب في أنحاء العالم، مع توقع وصولها إلى حسابات إضافية تباعاً.

#واتساب #التكنولوجيا #تطبيقات

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