سناب شات تحظر الفيديوهات المولدة بالكامل من الذكاء الاصطناعي

وكالات /سما/

أعلنت شركة سناب عن تعديلات جديدة على سياساتها تجاه المحتوى منخفض الجودة المولد بالذكاء الاصطناعي على منصة سناب شات، حيث قررت استبعاد مقاطع الفيديو المنشأة بالكامل عبر هذه التقنية من التوصيات ضمن قسم "سبوتلايت".

وأشارت الشركة إلى أن التحديث يسعى إلى تعزيز المحتوى الأصلي الذي يبتكره المستخدمون، في ظل الزيادة المتسارعة في انتشار نصوص وصور ومقاطع فيديو متشابهة ومنخفضة الجودة، الناجمة عن توفر أدوات توليد محتوى رخيصة وميسرة الاستخدام.

بموجب السياسة الجديدة، ستُستثنى مقاطع الفيديو المولدة بالكامل من خلال الذكاء الاصطناعي من معايير الترشيح في "سبوتلايت"، في خطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز المحتوى المستند إلى تجارب شخصية وآراء فريدة من المستخدمين.

وأوضحت سناب أنها تسعى للحفاظ على "سبوتلايت" كمساحة تركز على الإبداع الإنساني الحقيقي، لا سيما مع تزايد انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الإنترنت، التي أسهمت في إغراق المنصات بنسخ متكررة وذات جودة متدنية.

غير أن القرار لا يشكل حظرًا شاملًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى. ستستمر المنصة في السماح بتوصية مقاطع تم تحسينها أو معالجتها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية المدمجة فيها، بشرط أن تتضمن إشارات واضحة لتوضيح كيفية استخدام هذه التقنية.

أكدت الشركة أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في العملية الإبداعية وإفساح المجال لأشكال تعبيرية جديدة، لكنها تفرق بين استخدامه كأداة معاونة في العمل الإبداعي وبين الاعتماد عليه لإنشاء محتوى متكامل بصورة تلقائية بدون تدخل بشري.

تندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات مشابهة من منصات رقمية أخرى للتصدي لانتشار المحتوى الآلي منخفض الجودة. طورت منصة "سابستاك" أداة تمكن المستخدمين من تحديد النصوص المنتجة بالذكاء الاصطناعي، فيما أتاحت "لينكد إن" للمستخدمين الإبلاغ عن منشورات أو تعليقات يُحتمل أن تكون مولدة بهذه التقنية.

كما عدلت "يوتيوب" توجيهاتها بهدف الحد من إنتاج المحتوى منخفض الجودة والمكرر على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة، وسط ضغوط متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي للحفاظ على معايير جودة المحتوى البشري وتمييزه عن المواد المنتجة آليًا.