وثائقي جديد يستعيد إرث أليكسي ليونوف.. رائد الفضاء الأول

وكالات /سما/

عرض مركز تيريشكوفا الوطني الروسي للفضاء في 31 يوليو/تموز الفيلم الوثائقي «أليكسي ليونوف.. في ذاكرة النجوم»، الذي يوثّق حياة أحد أبرز رواد استكشاف الفضاء في التاريخ وأهم محطاته العلمية والشخصية.

يشكّل هذا العمل الفيلم الرابع من سلسلة وثائقية تنتجها شركة «غاما»، واعتمد على أرشيف غني يتصدره حوار استغرق 16 ساعة أجرته ابنة ليونوف أوكسانا مع والدها قبل رحيله. وتضمن الفيلم شهادات من رواد فضاء سوفيتيين عاصروا ليونوف، من بينهم فلاديمير جانيبيكوف وفيكتور سافينيخ وسيرغي كريكاليوف وأوليغ أرتيمييف، الذين استعرضوا جوانب من حياته ومسيرته.

قالت أوكسانا ليونوفا إن اختيار عنوان الفيلم جاء بقصد، موضحة أن «نجوم هذا الفيلم يستحضرون ذكريات مع أليكسي، وكأن السماء نفسها تخلد اسمه»، مؤكدة أن «النجوم التي نراها في الأعالي تتذكر أليكسي أرخيبوفيتش ليونوف وبطولاته».

وعرّف مخرج الفيلم إيفان تسيبين العمل بأنه رسالة إنسانية تستهدف نقل الحقيقة حول تضحيات رواد الفضاء الأوائل، والتذكير باستعدادهم للمخاطرة بأرواحهم لخدمة وطنهم وتعزيز التقدم العلمي بعيدًا عن أي دوافع شخصية.

شارك ليونوف في رحلتين فضائيتين امتدتا معًا 7 أيام و33 دقيقة. في مهمته الأولى على متن المركبة «فوسخود-2» في 18 و19 مارس/آذار 1965، أصبح أول إنسان يخرج إلى الفضاء المفتوح، وهو إنجاز اعتُبر نقطة تحول في مسار استكشاف الفضاء.

أما الرحلة الثانية بين 15 و21 يوليو/تموز 1975، فقادها ليونوف على متن المركبة السوفيتية «سويوز-19» في مهمة الالتحام التاريخية مع المركبة الأمريكية «أبولو»، أول مشروع فضائي مشترك بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأصبح رمزًا للتعاون العلمي رغم أجواء الحرب الباردة. حاز ليونوف على لقب بطل الاتحاد السوفيتي مرتين، عامي 1965 و1975، تقديرًا لإسهاماته التي أرسخت مكانته بين أعظم مستكشفي الفضاء في القرن العشرين.

الفيلم الوثائقي يستعرض إنجازات أليكسي ليونوف، أول إنسان مارس المشي في الفضاء المفتوح