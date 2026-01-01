  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر 3 مساكن بمسافر يطا ويعتقل مواطنًا ونجله بعد اعتداء للمستوطنين

الإثنين 03 أغسطس 2026 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر 3 مساكن بمسافر يطا ويعتقل مواطنًا ونجله بعد اعتداء للمستوطنين



الخليل / سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوقف العمل في ثلاثة مساكن فلسطينية في منطقة خلة الحمص جنوب مدينة يطا، جنوب الخليل، فيما اعتقلت مواطنًا ونجله في خربة امنيزل شرق يطا، عقب اعتداء جديد نفذه مستوطنون على ممتلكات المواطنين.

وقال موثق انتهاكات مسافر يطا، أسامة مخامرة، إن ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال اقتحمت منطقة خلة الحمص وسلمت عدداً من إخطارات وقف العمل للمواطنين، في إطار سياسة التضييق المستمرة على سكان مسافر يطا.

وأوضح أن الاحتلال سلم المواطن خليل عزمي بحيص إخطارًا بوقف العمل في منزل مكون من طابق واحد تبلغ مساحته نحو 270 مترًا مربعًا، ويؤوي 14 فردًا من أفراد أسرته.

وأضاف أن قوات الاحتلال سلمت كذلك إخطارًا بوقف العمل في كرفان سكني مكون من ثلاث غرف، يؤوي 10 أفراد، وتعود ملكيته للمعتقل محمد موسى ادعيس، إلى جانب إخطار ثالث بوقف العمل في منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن فيصل محمد أبو تحفة.

وفي سياق متصل، قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جهاد إبراهيم مر ونجله إبراهيم من خربة أمنيزل شرق يطا، بعد اعتداء نفذه مستوطنون أطلقوا خلاله مواشيهم في محيط مساكن المواطنين، ما تسبب بأضرار في الممتلكات والأراضي.

وأشار الجبور إلى أن اعتقال المواطنين جاء في الوقت الذي وفر فيه جيش الاحتلال الحماية للمستوطنين، رغم الاعتداءات التي طالت السكان وممتلكاتهم.

وتشهد مناطق مسافر يطا تصعيدًا متواصلًا يتمثل في عمليات هدم وإخطارات بوقف البناء، إلى جانب الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على التجمعات الفلسطينية، في محاولة لفرض مزيد من الضغوط على السكان ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم، ضمن سياسة تستهدف توسيع السيطرة الاستيطانية في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

خلف الهدنة... خطة إيرانية سرية لحرب طويلة الأمد تهز المنطقة

ترمب: ألغينا أكبر هجوم كان سيُنفذ ضد إيران منذ الحرب العالمية الثانية.. ومفاوضات نووية تبدأ الاثنين

خلافات تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب.. انتقادات وضغوط أمريكية لوقف غارات غزة

دحلان يتهم نتنياهو بإفشال جهود وقف الحرب.. وملادينوف يحذر من تقويض فرص تنفيذ خطة ترامب

نيويورك تايمز": ترامب أشعل الحرب... ثم فقد السيطرة عليها والعالم يقترب من الهاوية

تحذيرات إسرائيلية غير مسبوقة: قرار ترامب بشأن إيران يعيد شبح "التهديد الوجودي"

الأخبار الرئيسية

خطة غزة تدخل منعطفًا حاسمًا.. ملادينوف يصل إسرائيل وخلافات تعرقل المرحلة الثانية

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

ساعات حاسمة بانتظار الرد الإسرائيلي.. لجنة غزة ترفع جاهزيتها وتجهز فرقها الفنية

من السيارات إلى الشوارع والخيام .. خروقات الاحتلال تحوّل غزة إلى ساحة دماء وتحصد 22 شهيدًا

إذاعة عبرية: طلب من مجلس السلام لإعداد خطة إجلاء واسعة من غزة مقابل موافقة إسرائيل على خارطة الطريق