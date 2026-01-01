الاحتلال يخطر 3 مساكن بمسافر يطا ويعتقل مواطنًا ونجله بعد اعتداء للمستوطنين

الخليل / سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوقف العمل في ثلاثة مساكن فلسطينية في منطقة خلة الحمص جنوب مدينة يطا، جنوب الخليل، فيما اعتقلت مواطنًا ونجله في خربة امنيزل شرق يطا، عقب اعتداء جديد نفذه مستوطنون على ممتلكات المواطنين.

وقال موثق انتهاكات مسافر يطا، أسامة مخامرة، إن ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال اقتحمت منطقة خلة الحمص وسلمت عدداً من إخطارات وقف العمل للمواطنين، في إطار سياسة التضييق المستمرة على سكان مسافر يطا.

وأوضح أن الاحتلال سلم المواطن خليل عزمي بحيص إخطارًا بوقف العمل في منزل مكون من طابق واحد تبلغ مساحته نحو 270 مترًا مربعًا، ويؤوي 14 فردًا من أفراد أسرته.

وأضاف أن قوات الاحتلال سلمت كذلك إخطارًا بوقف العمل في كرفان سكني مكون من ثلاث غرف، يؤوي 10 أفراد، وتعود ملكيته للمعتقل محمد موسى ادعيس، إلى جانب إخطار ثالث بوقف العمل في منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن فيصل محمد أبو تحفة.

وفي سياق متصل، قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جهاد إبراهيم مر ونجله إبراهيم من خربة أمنيزل شرق يطا، بعد اعتداء نفذه مستوطنون أطلقوا خلاله مواشيهم في محيط مساكن المواطنين، ما تسبب بأضرار في الممتلكات والأراضي.

وأشار الجبور إلى أن اعتقال المواطنين جاء في الوقت الذي وفر فيه جيش الاحتلال الحماية للمستوطنين، رغم الاعتداءات التي طالت السكان وممتلكاتهم.

وتشهد مناطق مسافر يطا تصعيدًا متواصلًا يتمثل في عمليات هدم وإخطارات بوقف البناء، إلى جانب الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على التجمعات الفلسطينية، في محاولة لفرض مزيد من الضغوط على السكان ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم، ضمن سياسة تستهدف توسيع السيطرة الاستيطانية في المنطقة.