نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

رام الله/سما/

شارك ممثلون عن الفعاليات الوطنية والشعبية وعدد من أهالي الأسرى، اليوم الاثنين، في نابلس في إحياء اليوم العالمي لنصرة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من خلال وقفة إسناد وسط نابلس.

وحمل المشاركون في الفعالية التي نظمتها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى، واللافتات المناهضة لسياسات الاحتلال، والمطالبة بتحرير الأسرى من السجون والمعتقلات.

وأكدوا أن الاحتلال يمعن في سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى، من تجويع وحرمان من أبسط الحقوق والتنكيل بهم، وصولا إلى إقرار قانون إعدام الأسرى، وأكدوا أن شعبنا اليوم أحوج إلى الوحدة الوطنية لمواجهة هذا المحتل.

وشدد المشاركون على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضية الأسرى.

وتأتي هذه الوقفة في إطار فعاليات تضامنية متواصلة دعماً للأسرى، وتنديداً بسياسات الاحتلال التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.