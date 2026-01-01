توقيف رجل اقتحم منزل ممثلة أمريكية شهيرة في لوس أنجلوس

وكالات /سما/

أوقفت أجهزة الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس رجلاً كان يرتدي كلبه بعد ضبطه في حالة تسلل إلى منزل تملكه الممثلة نيا لونغ بمنطقة هوليوود هيلز، في واقعة وصفت بأنها مقلقة.

وصل عناصر الشرطة إلى شارع أوتبوست درايف الساعة 9:40 مساءً يوم السبت (بالتوقيت المحلي) عقب إبلاغهم باشتباه في محاولة اقتحام. وأظهرت مقاطع فيديو الرجل واقفاً أمام الباب الأمامي قبل أن يصدر له الضباط أوامر بالاستسلام والنزول عبر السلالم، فاستلقى على الأرض في الممر الداخلي مع توجيه وجهه نحو الأسفل، وقيّدته الشرطة بالأصفاد فيما أُبعد كلبه بواسطة المقود.

على الرغم من أن المنزل في الملكية لنيا لونغ، الممثلة التي قدمت دور كاثرين جاكسون في فيلم السيرة الذاتية "Michael" عن حياة مايكل جاكسون، إلا أنها لا تسكنه حالياً. وأفادت تقارير إعلامية بأن ابنها ماساي دورسي الثاني يقيم في المنزل الواقع بهوليوود هيلز. وتم رصد ابن الممثلة بعد الحادثة بالقرب من ممر المنزل يجري اتصالات وينسق مع عناصر الشرطة الحاضرة.