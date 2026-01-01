  1. الرئيسية
  2. منوعات

استنفار أمني في هوليوود

خبر : توقيف رجل اقتحم منزل ممثلة أمريكية شهيرة في لوس أنجلوس

الإثنين 03 أغسطس 2026 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف رجل اقتحم منزل ممثلة أمريكية شهيرة في لوس أنجلوس



وكالات /سما/

أوقفت أجهزة الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس رجلاً كان يرتدي كلبه بعد ضبطه في حالة تسلل إلى منزل تملكه الممثلة نيا لونغ بمنطقة هوليوود هيلز، في واقعة وصفت بأنها مقلقة.

وصل عناصر الشرطة إلى شارع أوتبوست درايف الساعة 9:40 مساءً يوم السبت (بالتوقيت المحلي) عقب إبلاغهم باشتباه في محاولة اقتحام. وأظهرت مقاطع فيديو الرجل واقفاً أمام الباب الأمامي قبل أن يصدر له الضباط أوامر بالاستسلام والنزول عبر السلالم، فاستلقى على الأرض في الممر الداخلي مع توجيه وجهه نحو الأسفل، وقيّدته الشرطة بالأصفاد فيما أُبعد كلبه بواسطة المقود.

على الرغم من أن المنزل في الملكية لنيا لونغ، الممثلة التي قدمت دور كاثرين جاكسون في فيلم السيرة الذاتية "Michael" عن حياة مايكل جاكسون، إلا أنها لا تسكنه حالياً. وأفادت تقارير إعلامية بأن ابنها ماساي دورسي الثاني يقيم في المنزل الواقع بهوليوود هيلز. وتم رصد ابن الممثلة بعد الحادثة بالقرب من ممر المنزل يجري اتصالات وينسق مع عناصر الشرطة الحاضرة.

#الولايات المتحدة #منوعات #شرطة

الأكثر قراءة اليوم

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

خلف الهدنة... خطة إيرانية سرية لحرب طويلة الأمد تهز المنطقة

ترمب: ألغينا أكبر هجوم كان سيُنفذ ضد إيران منذ الحرب العالمية الثانية.. ومفاوضات نووية تبدأ الاثنين

خلافات تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب.. انتقادات وضغوط أمريكية لوقف غارات غزة

دحلان يتهم نتنياهو بإفشال جهود وقف الحرب.. وملادينوف يحذر من تقويض فرص تنفيذ خطة ترامب

نيويورك تايمز": ترامب أشعل الحرب... ثم فقد السيطرة عليها والعالم يقترب من الهاوية

تحذيرات إسرائيلية غير مسبوقة: قرار ترامب بشأن إيران يعيد شبح "التهديد الوجودي"

الأخبار الرئيسية

خطة غزة تدخل منعطفًا حاسمًا.. ملادينوف يصل إسرائيل وخلافات تعرقل المرحلة الثانية

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

ساعات حاسمة بانتظار الرد الإسرائيلي.. لجنة غزة ترفع جاهزيتها وتجهز فرقها الفنية

من السيارات إلى الشوارع والخيام .. خروقات الاحتلال تحوّل غزة إلى ساحة دماء وتحصد 22 شهيدًا

إذاعة عبرية: طلب من مجلس السلام لإعداد خطة إجلاء واسعة من غزة مقابل موافقة إسرائيل على خارطة الطريق