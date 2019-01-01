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تنس عالمي

خبر : ليوتوفا تحقق أول لقب احترافي في ممفيس بعمر 16 عامًا

الإثنين 03 أغسطس 2026 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليوتوفا تحقق أول لقب احترافي في ممفيس بعمر 16 عامًا



وكالات /سما/

أنجزت لاعبة التنس الروسية كريستينا ليوتوفا، البالغة من العمر 16 عامًا، انتقالة فاصلة في مسيرتها الاحترافية بإحرازها لقب النسخة الأولى من بطولة ممفيس الأميركية لكرة المضرب، والمصنفة ضمن دورات رابطة لاعبات التنس المحترفات (WTA)، محققة بذلك أول لقب احترافي لها.

توجت ليوتوفا بالبطولة بعد فوزها في المباراة النهائية على التشيكية داريا فيدمانوفا برصيد 250 نقطة، وذلك برصيد مجموعات 6-1 و6-3 و1-6، بعد أن امتدت المواجهة لأكثر من ساعتين من اللعب.

تميز أداء ليوتوفا بتعافي سريع من بداية صعبة، إذ خسرت المجموعة الأولى بعد فقدانها إرسالها ثلاث مرات، لكنها استجمعت قوتها وفرضت سيطرتها على المجموعتين الثانية والثالثة رغم محاولات فيدمانوفا العودة للمنافسة بكسر إرسالها وإنقاذ عدة نقاط حاسمة.

دخلت الروسية البطولة من بوابة التصفيات الأولية، وكانت هذه مشاركتها الأولى في أي بطولة من بطولات الرابطة المحترفة على صعيد بطولات الفردي للسيدات، لتصير أصغر لاعبة تحقق لقبًا في دورات WTA منذ الأميركية كوكو غوف، التي فازت ببطولة لينتس النمسوية عام 2019.

وسيسفر هذا الإنجاز عن قفزة كبيرة في تصنيفات ليوتوفا العالمية، حيث من المتوقع أن تصعد إلى المركز 126 عالميًا، بعد أن كانت تحتل المركز 229 قبل انطلاق البطولة مباشرة، في تطور ملحوظ يعكس المسار الصاعد الذي حققته خلال الأشهر الأخيرة، إذ بدأت الموسم الحالي من المركز 714.

#تنس #بطولات WTA #إنجازات رياضية

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