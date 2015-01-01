الاتفاق السعودي يسعى لضم المدافع الياباني ناكاياما

وكالات /سما/

يستهدف نادي الاتفاق السعودي ضم المدافع الياباني يوتا ناكاياما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب مصادر مطلعة على التطورات.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن المحادثات بين الفريق السعودي والاعب الياباني تترنح في بواكير مراحلها، حيث لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

يتمتع ناكاياما البالغ من العمر 29 عاماً بمسيرة احترافية عريقة، انطلقت مع نادي كاشيوا ريسول الياباني عام 2015، قبل انتقاله إلى صفوف بي إي سي زفوله الهولندي في يناير 2019، حيث قضى أربعة مواسم في الدوري الهولندي الممتاز وخاض نحو 84 مباراة سجل فيها 6 أهداف.

وفي صيف 2022 انتقل الياباني إلى هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي من الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، حيث لعب حتى عام 2024 ومثل الفريق في نحو 39 مباراة رسمية عبر مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

عاد ناكاياما إلى اليابان في أغسطس 2024 بعد التوقيع مع نادي ماتشيدا زيلفيا، الذي يمثله حالياً. يمتلك الدولي الياباني 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل خلالها تمريرتين حاسمتين.