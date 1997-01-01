التعاون يعلن ضم باجرامي ويتابع مفاوضات مع أجنحة هجومية

وكالات /سما/

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي التعاون السعودي أنهت الاتفاق النهائي مع لاعب الوسط الهجومي الألباني نديم باجرامي، وهو لاعب دولي من مواليد 1999 خاض تجارب احترافية في الدوري الإيطالي مع فريقي إمبولي وساسولو.

يتميّز باجرامي برؤية ميدانية دقيقة وقدرة عالية على التسديد من مسافات بعيدة، إلى جانب مهارات صناعة اللعب التي تعزّز خط الوسط الهجومي للفريق السعودي.

بالموازاة مع ذلك، تابعت الإدارة التعاونية تحركاتها بفتح خط مفاوضات مع لاعب جناح هجومي ذي خبرة دولية، شارك سابقًا في نهائيات كأس العالم الأخيرة مع منتخب إفريقي، وذلك لتعزيز الخط الأمامي بأسماء فنية ذات قيمة إضافية.

كما اقتربت الإدارة من حسم صفقة هجومية أخرى مع الدولي النيجيري إبراهيم أولاووين، جناح هجومي من مواليد 1997 الذي خاض تجارب بارزة في الدوري التركي مع نادي ريزا سبور، ويشتهر بسرعته العالية ومهارات المراوغة الفنية.

وتسابق إدارة التعاون الزمن لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب قبل انطلاق صافرة بداية موسم الدوري السعودي للمحترفين، ما يضمن تحسين جاهزية الفريق وتجنّب تأخر التعاقدات الذي حدث في الموسم السابق عندما امتدّت صفقات اللاعبين إلى ما بعد الجولة الأولى.