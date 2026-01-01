الأهلي ينطلق في مشروع إعادة بناء شامل.. والبحث عن مدرب جديد الأولوية الأولى

وكالات /سما/

يشهد نادي الأهلي السعودي في هذه الفترة مرحلة انتقالية حاسمة تتطلب إعادة هيكلة شاملة لمؤسسته، بعدما تزامنت عدة متغيرات صيفية فرضت عليه تطوير رؤيته الإدارية والفنية والرياضية، على خلفية استقالة الرئيس السابق خالد الغامدي ورحيل المدير الفني ماتياس يايسله.

وعلى الرغم من تحقيق الفريق إنجازاً قارياً في الموسم الماضي، فإن الإدارة الحالية تسعى للمحافظة على الاستقرار والمضي قدماً في بناء مشروع قادر على المنافسة محلياً وإقليمياً خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر متابعة للملف، يسير العمل الإداري داخل النادي بصورة طبيعية مع التركيز الكامل على الملفات الملحة، وفي مقدمتها البحث عن مدير فني جديد، واستكمال احتياجات الفريق، وإنهاء التجهيزات الخاصة بالموسم الجديد، مع الحرص على عدم تأثر استقرار المؤسسة بسبب التغييرات التي حدثت.

ويشكل ملف اختيار المدرب الجديد الأولوية المطلقة حالياً، إذ أن هوية المدرب ستحدد مسار بقية الملفات الفنية المتعلقة بالتعاقدات ومراجعة عناصر الفريق واختيار التشكيلة الأساسية للموسم المقبل.

وفي الوقت الحالي، يقود المدرب الوطني محمد مسعد تدريبات الفريق على سبيل الإنابة، حيث تستمر المفاوضات مع عدة خيارات، والهدف حسم الملف قبل بداية المسابقات الرسمية. وعلى الرغم من نجاح الجهاز المؤقت في تنفيذ البرنامج الإعدادي، فإن الإدارة تدرك أن استمرار التأخير قد ينعكس على القرارات الفنية المتعلقة بأسلوب اللعب والعناصر الأساسية والاحتياجات النهائية للمشروع.

وفي السياق ذاته، ستخوض الفريق مباراة ودية أمام نادي الاتفاق في الخامس من آب/أغسطس، وهي خطوة تمثل محطة مهمة قبل استكمال الجهاز الفني رسمياً.

وبالموازاة مع البحث عن المدرب، تواصل الإدارة عملية مراجعة احتياجات الفريق في سوق الانتقالات، سواء عبر استقطاب لاعبين جدد أو إعادة هيكلة القائمة الحالية بما يتسق مع رؤية المدير الفني المنتظر. وتشير المصادر إلى استمرار العمل على تعزيز عدد من المراكز التي تحتاج دعماً، مع دراسة خيارات محلية وأجنبية، وإعادة النظر في أوضاع بعض اللاعبين لبناء قائمة متوازنة تستطيع التعامل مع ضغط البطولات.

وجاء وصول قائد الفريق السنغالي إدوارد ميندي إلى جدة والتحاقه مباشرة بالتحضيرات علامة على اكتمال صفوف الفريق مع عودة اللاعبين الدوليين، وهو ما يعكس جهود الإدارة لضمان الانسجام والاستقرار قبل انطلاق المسابقات.

وتؤكد المصادر أن طموحات النادي بقيت على حالها رغم التطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث لا يزال الأهلي يستهدف الفوز بجميع البطولات، وبخاصة الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنظر الإدارة للمرحلة الحالية على أنها خطوة تأسيسية لمشروع يمتد لعدة مواسم، وليست مجرد إجراء عابر لمعالجة ظروف طارئة، وهو ما يفسر التركيز على اتخاذ قرارات مدروسة تضمن استقرار المنظومة على المدى الطويل.

وتبقى الأيام القادمة حاسمة في رسم مسار الموسم الأهلاوي، مع الترقب للإعلان عن المدير الفني الجديد واستكمال احتياجات الفريق وحسم الملفات الإدارية، في سباق مع الزمن لتهيئة أفضل الظروف قبل انطلاق المنافسات.