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كرة قدم عالمية

بالصور : ناكاياما يصبح هدفًا للاتفاق السعودي من أوروبا واليابان

الإثنين 03 أغسطس 2026 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناكاياما يصبح هدفًا للاتفاق السعودي من أوروبا واليابان



وكالات /سما/

يسعى نادي الاتفاق السعودي إلى ضم المدافع الياباني الدولي يوتا ناكاياما خلال الفترة الحالية من السوق الانتقالات الصيفية، بموازاة جهود النادي لتقوية قوته بلاعبين يتمتعون بخبرات دولية متنوعة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن إدارة الاتفاق بدأت تحركاتها الأولى برغبة في استقطاب ناكاياما، غير أن المفاوضات لم تتجاوز بعد مرحلة الاستكشاف الأولية، في ظل انتظار موقف اللاعب والنادي الياباني ماتشيدا زيلفيا الحالي.

يملك ناكاياما، البالغ 29 عامًا، مسارًا احترافيًا متنوعًا بدأ مع فريق كاشيوا ريسول الياباني عام 2015، تلاه الانتقال إلى الدوري الهولندي حيث قضى مع بي إي سي زفوله أربعة مواسم شارك خلالها في حوالي 84 مباراة وسجل ستة أهداف.

وفي عام 2022 انتقل المدافع إلى إنجلترا، حيث التحق بفريق هدرسفيلد تاون في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، قبل عودته إلى اليابان عام 2024 والانضمام إلى ماتشيدا زيلفيا، الذي يتابع الدفاع عن ألوانه حتى الآن.

وعلى المستوى الدولي، خاض ناكاياما 22 مباراة مع منتخب اليابان، ويشتهر بقدرته على الأداء في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، إضافة إلى براعته في بناء اللعب من الخط الخلفي وتوزيع الكرة بهدوء وسيطرة.

يأمل الاتفاق في إتمام الصفقة أن يضيف إلى صفوفه مدافعًا يجمع بين الخبرة الأوروبية والانضباط التكتيكي الياباني، خاصة في ظل محاولات أندية الدوري السعودي جاهدة لاستقطاب عناصر تتمتع بتجارب دولية قوية.

#كرة قدم #الدوري السعودي #الانتقالات الصيفية

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