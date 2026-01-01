  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كرة القدم العالمية

بالصور : تحالفات متنافسة داخل الفيفا.. أوروبا وأميركا تطالبان بإصلاحات

الإثنين 03 أغسطس 2026 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحالفات متنافسة داخل الفيفا.. أوروبا وأميركا تطالبان بإصلاحات



وكالات /سما/

بدأت ملامح انقسام حاد تظهر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حيث انقسمت الاتحادات الوطنية بين معسكرين متعارضين في موقفهما من قيادة المنظمة الدولية.

المعسكر الأول تقوده اتحادات أوروبا مع دعم من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، ويطالب بإجراء تغييرات على صعيد الإدارة والقيادة في الاتحاد الدولي.

بموازاة ذلك، أطلق رئيس الفيفا جياني إنفانتينو سلسلة من البيانات التأييدية من اتحادات قارية أخرى، حيث أعلنت اتحادات قطر والمغرب ومصر ولبنان وسريلانكا دعمها لاستمرار إنفانتينو في منصبه.

وتوقع المراقبون اتساع دائرة التأييدات الموجهة للرئيس الحالي خلال الأيام المقبلة، ما قد يمنحه فرصة لتعزيز تحالفاته قبل أي محاولة محتملة لحجب الثقة أو انتخابات مقبلة.

من جانبه، وجد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة نفسه في موقف معقد، بعدما كشفت هذه الأزمة عن ميل عدد من الاتحادات الآسيوية إلى إعلان دعمها لإنفانتينو، بما يتناقض مع الموقف الحاد الذي تبنته منظمته تجاه مشروع بيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم.

#كرة القدم #الفيفا #الرياضة الدولية

الأكثر قراءة اليوم

دماء لا تتوقف: 19 شهيداً منذ الصباح واستهداف جديد يودي بحياة 6 أشخاص في غزة

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

خلف الهدنة... خطة إيرانية سرية لحرب طويلة الأمد تهز المنطقة

ترمب: ألغينا أكبر هجوم كان سيُنفذ ضد إيران منذ الحرب العالمية الثانية.. ومفاوضات نووية تبدأ الاثنين

خلافات تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب.. انتقادات وضغوط أمريكية لوقف غارات غزة

دحلان يتهم نتنياهو بإفشال جهود وقف الحرب.. وملادينوف يحذر من تقويض فرص تنفيذ خطة ترامب

نيويورك تايمز": ترامب أشعل الحرب... ثم فقد السيطرة عليها والعالم يقترب من الهاوية

الأخبار الرئيسية

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

ساعات حاسمة بانتظار الرد الإسرائيلي.. لجنة غزة ترفع جاهزيتها وتجهز فرقها الفنية

من السيارات إلى الشوارع والخيام .. خروقات الاحتلال تحوّل غزة إلى ساحة دماء وتحصد 22 شهيدًا

إذاعة عبرية: طلب من مجلس السلام لإعداد خطة إجلاء واسعة من غزة مقابل موافقة إسرائيل على خارطة الطريق

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح