الاحتلال يخطر بهدم منشآت تجارية ويجرف أراضي ويهدد أكثر من ألف دونم شرق جنين

جنين /سما/

وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بهدم عدد من المنشآت التجارية في محيط دوار البادية (مرج ابن عامر) شرق مدينة جنين، بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة، فيما تواصل منذ نحو عشرة أيام أعمال تجريف في أراضي قرية عربونة، ما يهدد أكثر من ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون واللوز والخروب، تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية.

وأفاد المواطن فايز رواجبة، صاحب أحد المحال التجارية المخطرة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال سلمت أصحاب عدد من المنشآت التجارية والبركسات إخطارات تقضي بهدمها خلال سبعة أيام، بذريعة صدور أمر عن القائد العسكري للاحتلال.

وأضاف أن الإخطارات شملت محال تجارية قيد الإنشاء، وبركسات تستخدم لبيع الخضار والأدوات الزراعية والكهربائية، إضافة إلى مطاعم وكراجات، وتقع جميعها في محيط دوار البادية الذي يربط المناطق الشرقية بمحافظة جنين.

وشملت الإخطارات منشآت تعود لكل من: إسحاق محاميد، وأحمد عليات (محلان تجاريان)، وفايز رواجبة، ومحمد عليات، ومرعي، ومحمود السعدي (كشك)، وطلال ياسين، ومصطفى تركمان، وعامر عزموطي، وأسامة عزموطي، إضافة إلى كراجات ومناجر.

وقال رواجبة إن قوات الاحتلال سلمته إخطارًا بهدم منشأته خلال سبعة أيام، إلى جانب عدد من المنشآت المجاورة، ما يهدد مصادر رزق عشرات العائلات العاملة في المنطقة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس قروي عربونة هاشم أبو حسن لـ"وفا"، أن جرافات الاحتلال شرعت بأعمال التجريف في حوض رقم (3) من أراضي القرية، في منطقة تبعد نحو 400 متر عن جدار الفصل والتوسع العنصري، وتمتد باتجاه الشارع الرئيس الرابط بين قريتي عربونة وفقوعة.

وأضاف، أن الجرافات جرفت أرضه الخاصة البالغة مساحتها 10 دونمات، واقتلعت أشجار الزيتون واللوز، ودمرت السياج المحيط بها، دون تسليمه أي إخطار أو قرار مصادرة مسبق، مؤكدًا أن الأرض مسجلة كملكية خاصة.

وأشار إلى أن مستعمرين نصبوا "كرفانًا" في المنطقة، وشرعوا برعي نحو 15 رأسًا من الأغنام داخل أراضي المواطنين، في وقت تمنع فيه قوات الاحتلال الأهالي من الوصول إلى أراضيهم، وتقتحم المنطقة بشكل متكرر كلما حاولوا دخولها.

وأكد أبو حسن أن أكثر من ألف دونم من أراضي عربونة باتت مهددة، إضافة إلى نحو 1500 دونم في أراضي بلدة فقوعة المجاورة، والتي تضم أشجار زيتون معمرة ولوزًا وصبارًا، وتشكل مصدر رزق أساسيًا لعشرات العائلات.

ولفت إلى أن الأراضي المستهدفة هي أراضٍ زراعية مستصلحة ومملوكة ملكية خاصة، ومسجلة بأوراق طابو قديمة وحديثة، مشددًا على أن أصحابها لم يتلقوا أي إخطارات أو أوامر مصادرة، رغم استمرار أعمال التجريف.

وفي مؤشر على تصاعد العنف الاستعماري، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال ومستعمريه 2256 اعتداءً خلال شهر تموز/يوليو الماضي، استهدفت المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وحسب تقرير الهيئة الشهري، نفذت سلطات الاحتلال 80 عملية هدم طالت 165 منشأة فلسطينية، بينها 80 منزلًا مأهولًا، و8 منازل غير مأهولة، و63 منشأة زراعية، و11 مصدر رزق، تركزت في محافظات قلقيلية بـ34 منشأة، والخليل بـ26 منشأة، ورام الله والبيرة بـ22 منشأة، وبيت لحم بـ16 منشأة.

كما وزعت سلطات الاحتلال 34 إخطارًا بهدم منشآت فلسطينية، ضمن سياسة التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات، تركزت في محافظات بيت لحم بـ13 إخطارًا، والخليل بـ10 إخطارات، وجنين بـ5 إخطارات.