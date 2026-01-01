الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء ومزرعة في كفر مالك شرق رام الله

القدس المحتلة/سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلا قيد الانشاء، ومزرعة في بلدة كفر مالك شرق رام الله.

وأفاد الناشط جهاد القاق لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة جبل العاصور، وهدمت منزلا قيد الانشاء بمساحة 140 مترا مربعا، إضافة إلى مزرعة خيل بمساحة 460 مترا مربعا، تعودان للمواطن خير بعيرات، بذريعة وقوعها ضمن المناطق المصنفة "ج".

وأوضح أن قوات الاحتلال سلمت المواطن بعيرات، قبل نحو عامين، اخطارا بوقف البناء، قبل أن تنفذ عملية الهدم اليوم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال طلبت منه إخراج الخيل من المزرعة قبل تنفيذ الهدم، فيما أجبرته على ترك جميع الأغراض والمستلزمات الأخرى داخلها.