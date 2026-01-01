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النفط ينخفض بنحو 5% بعد إعلان ترامب عن مفاوضات بين واشنطن وطهران

الإثنين 03 أغسطس 2026 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النفط ينخفض بنحو 5% بعد إعلان ترامب عن مفاوضات بين واشنطن وطهران



وكالات /سما/

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين مع افتتاح التداولات الآسيوية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي حوالى الساعة 22,50 بتوقيت غرينتش يوم الأحد، انخفض سعر برميل خام برنت (بحر الشمال) تسليم أيلول/سبتمبر بنسبة 4,69% ليصل إلى 83,81 دولارا.

وكان كلا ​العقدين قد قفزا بأكثر من 20 بالمئة الشهر الماضي بعد استئناف ⁠القتال بين الولاياتالمتحدة وإيران، وفي ظل تصاعد المخاوفالأمنية جراء الهجمات ​على عدة ناقلات نفط فيحول سلطنة عُمان، مما أدى إلى إثناء ​شركات الشحن عن دخول الخليج لتحميل النفط.

وفي إشارة إلى تراجع حدة التوتر، قال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت على منصة تروث سوشال إن إيران ودولا أخرى ​في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى ​إعادة فتح المضيق الحيوي "بشكل فوري وكامل وشامل" و"إنهاء التهديد النووي الإيراني".

وقال توني سيكامور، محلل ‌السوق ⁠في آي جي "ينصب التركيز الأكبر على ما إذا كان هذاالأسبوع سيتحول إلى تكرار لما حدث الأسبوعالماضي، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاقفي ظل تمسك إيران بموقفها واستمرارها فياستغلال سيطرتها على المضيق، ​ربما من خلال ​شن هجوم على ⁠قاعدة أمريكية أو ناقلة نفط تعبرالممر المائي".

وأظهرت بيانات الشحن يوم الاثنين أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا ​مضيق باب المندب قادمتين من البحر الأحمر في مطلع ​الأسبوع، ⁠في حين تباطأت حركة المرور في مضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات على سفن.

وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع ثلاث هجمات أخرى على ناقلات ⁠نفط ​منذ يوم السبت.

ويوم الأحد، وافقت مجموعة أوبك+ ​على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر أيلول، في خطوة ​تكمل إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية في الإنتاج.

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