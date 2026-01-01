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إيران تعلن إعدام شخصين بتهمة التعاون مع الموساد خلال الحرب

الإثنين 03 أغسطس 2026 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن إعدام شخصين بتهمة التعاون مع الموساد خلال الحرب



طهران /وكالات /

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين اتهمتهما بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت السلطات القضائية، في بيان أوردته وكالة "فارس"، أن أحد المتهمين أرسل خلال تلك الفترة "إحداثيات وصوراً ومعلومات عن مراكز عسكرية وأمنية" إلى ضباط في الموساد وقنوات مرتبطة به، مشيرة إلى أن الفحوص الفنية لهاتفه المحمول أظهرت أنه "نقل مراراً مواقع جغرافية وبيانات تتعلق بمنشآت عسكرية وأمنية".

وأضافت أن المتهم الآخر أدين بالتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل، من خلال "إرسال إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية".

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