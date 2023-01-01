من السيارات إلى الشوارع والخيام .. خروقات الاحتلال تحوّل غزة إلى ساحة دماء وتحصد 22 شهيدًا

غزة / سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ298 على التوالي في مختلف مناطق قطاع غزة، فيما أسفرت الاعتداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 22 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وفي مدينة غزة، اغتالت قوات الاحتلال أربعة مواطنين إثر استهداف مركبتهم خلف المحكمة الشرعية وسط المدينة، وهم: جلال نافذ محمود صبيح، وأحمد محمد ناصر نبيه شلدان، وياسر تيسير مصباح عودة، وأبو مصعب عباس.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ستة آخرون جراء قصف استهدف شارع الثورة في حي الرمال غربي مدينة غزة. والشهداء هم: رمضان إسماعيل أبو عودة، ومحمود فرج معروف، وأحمد ياسين قاسم (20 عامًا).

وفي وسط القطاع، استشهد الشقيقان محمد وحازم عطية جبر بعد استهداف مركبتهما عند مدخل مدينة دير البلح.

وفي شمال القطاع، استشهد محمد هاني حسين "العر" جراء قصف قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، ليلتحق بوالده وثلاثة من أشقائه الذين استشهدوا سابقًا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين متأثرين بإصابتيهما في غارات سابقة، وهما أحمد مؤمن النجار الذي أصيب قبل أيام في قصف استهدف جباليا البلد، وسعيد أحمد البطش الذي توفي متأثرًا بجراح أُصيب بها قبل نحو شهر.

الإحصائيات

أعلنت وزارة الصحة أن مستشفياتها استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية سبعة شهداء و23 إصابة.

ووفق المعطيات الرسمية، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1230 شهيدًا، إضافة إلى 4076 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم 804 شهداء.

ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء 73,356 شهيدًا، مقابل 174,185 مصابًا.