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إذاعة عبرية: طلب من مجلس السلام لإعداد خطة إجلاء واسعة من غزة مقابل موافقة إسرائيل على خارطة الطريق

الإثنين 03 أغسطس 2026 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية: طلب من مجلس السلام لإعداد خطة إجلاء واسعة من غزة مقابل موافقة إسرائيل على خارطة الطريق



القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة "كان" العبرية أن مجلس السلام طلب من إسرائيل إعداد خطة واسعة النطاق لإجلاء فئات من سكان قطاع غزة، تشمل الطلاب والمرضى، وذلك في إطار مساعٍ لتشجيع ما وصفته المصادر بـ"الهجرة الطوعية"، وبالتوازي مع الجهود الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق السياسية المطروحة بشأن القطاع.

وبحسب الإذاعة، فإن الطلب يتضمن وضع آليات عملية وتنظيمية تسمح بخروج أعداد من الطلاب والمرضى من غزة إلى وجهات مختلفة، مع توفير الترتيبات اللازمة لاستقبالهم ومتابعة أوضاعهم خارج القطاع. وأشارت إلى أن هذا المقترح طُرح كأحد البنود المرتبطة بالمناقشات الجارية حول الترتيبات المستقبلية في غزة.

وأضافت أن إعداد خطة الإجلاء يُنظر إليه، وفق الطرح المتداول، باعتباره خطوة قد تشكل حافزًا لإسرائيل للموافقة على خارطة الطريق المقترحة، والتي تتناول قضايا سياسية وأمنية وإنسانية تتعلق بالوضع في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ولم توضح الإذاعة تفاصيل إضافية بشأن حجم عمليات الإجلاء المحتملة أو الدول التي قد تستقبل المغادرين، كما لم تكشف عن طبيعة الجهة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ الخطة أو الجدول الزمني المتوقع لها.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار النقاشات الدولية والإقليمية حول مستقبل قطاع غزة وآليات التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة فيه، وسط دعوات متزايدة لتوفير ممرات آمنة للحالات الإنسانية والمرضى والطلبة الراغبين في استكمال العلاج أو الدراسة خارج القطاع.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لدفع مسارات التسوية، تثير أي مقترحات تتعلق بخروج سكان غزة حساسية سياسية كبيرة، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول طبيعة هذه الخطط وما إذا كانت تندرج ضمن إجراءات إنسانية مؤقتة أم ترتبط بتصورات أوسع لمستقبل القطاع وسكانه.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي أو من الجهات المعنية الأخرى بشأن ما أوردته إذاعة "كان" حول تفاصيل الطلب أو آليات تنفيذه المحتملة.

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