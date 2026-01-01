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مصر.. مشاهد الذعر تتصدر السوشيال ميديا لحظة وقوع زلزال السويس

الإثنين 03 أغسطس 2026 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. مشاهد الذعر تتصدر السوشيال ميديا لحظة وقوع زلزال السويس



القاهرة /سما/

تداول نشطاء مواقع التواصل لحظات الذعر الأولى التي صاحبت الزلزال الذي ضرب مصر فجر اليوم الاثنين.

 

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن الزلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر، موضحا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة في تمام الساعة 03:00:34 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزها على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس.

وبحسب البيان وقع الزلزال عند خط عرض 29.61 درجة شمالا، وخط طول 32.30 درجة شرقا، وكانت بؤرته على عمق 10 كيلومترات.

وأشار المعهد إلى أن عددا من المواطنين أفادوا بالشعور بالهزة الأرضية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم ورود أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى لحظة إصدار البيان.

وأثارت الهزة حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في القاهرة الكبرى ومحافظات القناة والدلتا، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحدثوا فيها عن شعورهم باهتزاز المنازل لثوان قبل الفجر.

 

وتعد منطقة خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من أكثر المناطق المصرية نشاطا زلزاليا، نتيجة وقوعها عند التقاء عدد من الصدوع التكتونية المرتبطة بحركة الصفيحتين الإفريقية والعربية، وهو ما يجعلها تشهد بين الحين والآخر هزات أرضية متفاوتة القوة.

يذكر أن مصر تشهد نشاطا زلزاليا محدودا مقارنة بدول البحر المتوسط، وكان أبرز زلزال تعرضت له المنطقة هو زلزال القاهرة عام 1992، الذي بلغت قوته 5.8 إلى 5.9 درجة، وتسبب في أضرار واسعة بمحافظة الجيزة وعدد من المحافظات الأخرى.

أما آخر هزة تم رصدها بالقرب من منطقة الدلتا، فكانت في 14 مايو 2026، بقوة 3.3 درجة في البحر المتوسط، ولم يشعر بها السكان نظرًا لضعفها.

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