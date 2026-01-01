"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

واشنطن /وكالات /

أبدى داني أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، تشاؤمه بشأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، معتبرًا أن طهران تدرك جيدًا حدود خياراته السياسية والعسكرية.

وفي تصريحات لإذاعة 103FM العبرية، قال أيالون إن الإيرانيين باتوا يفهمون آلية تفكير ترامب أكثر من غيرهم، مضيفًا أن جميع المحاولات لفهم قراراته لا تزال مستمرة، بينما تمكنت إيران بالفعل من قراءة مواقفه. وأوضح أن القيادة الإيرانية تدرك أن ترامب لا يرغب في خوض حرب جديدة، خاصة في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ورأى المسؤول الإسرائيلي السابق أن أي مواجهة عسكرية مع إيران قد تنعكس سلبًا على الجمهوريين في الانتخابات المقبلة، ما قد يضع ترامب في موقف سياسي صعب. وأضاف أن خسارة الجمهوريين للكونغرس قد تمنح الديمقراطيين فرصة لتكثيف الضغوط عليه، بما في ذلك السعي إلى إطلاق إجراءات لعزله أو استنزافه سياسيًا خلال ما تبقى من ولايته.

وأشار أيالون إلى أن هاجس ترامب الأكبر يتمثل في التداعيات السياسية الداخلية، موضحًا أن أي انتكاسة انتخابية قد تدفعه إلى الانشغال بالدفاع عن نفسه سياسيًا وقضائيًا لفترة طويلة.

وفي السياق ذاته، تطرق الباحث الإسرائيلي روعي كاهانوفيتش، المتخصص في الشأن الإيراني، إلى الجدل الدائر حول احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران. وقال في مقابلة مع إذاعة 104.5FM إن الاستعدادات لمثل هذه العملية شهدت تقلبات متكررة، في ظل تغيّر قرارات ترامب أكثر من مرة.

وأضاف كاهانوفيتش أن الرئيس الأمريكي يميل إلى تغيير مواقفه بصورة مفاجئة، موضحًا أنه في الوقت الذي تُتخذ فيه خطوات للتحضير لعمل عسكري، يتم التراجع عنها أو تعليقها بعد ساعات قليلة. ولفت إلى أن قرار تأجيل أو إلغاء الهجوم في اللحظات الأخيرة يعكس حالة من عدم الوضوح بشأن التوجه النهائي للإدارة الأمريكية.

وختم الباحث الإسرائيلي بالقول إن فهم آلية اتخاذ القرار لدى ترامب لا يزال أمرًا معقدًا، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي وحده يعلم ما إذا كان يمتلك خطة واضحة تجاه إيران أم لا.