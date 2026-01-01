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حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة

الإثنين 03 أغسطس 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتن مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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