  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

«زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز مصر فجرًا.. والطوارئ الصحية تتأهب دون تسجيل خسائر»

الإثنين 03 أغسطس 2026 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
«زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز مصر فجرًا.. والطوارئ الصحية تتأهب دون تسجيل خسائر»



القاهرة /سما/

شهدت مصر فجر اليوم الاثنين هزة أرضية بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث شعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات.

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 3:34 صباحًا يوم 3 أغسطس 2026، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، بينما تم تحديد مركزه على بعد 38 كيلومترًا شمال مدينة السويس.

وأشار البيان إلى أن بيانات الزلزال تضمنت إحداثيات بلغت 30.30 درجة شمالًا و32.61 درجة شرقًا، مؤكدًا تلقي بلاغات تفيد بالشعور بالهزة في مناطق مختلفة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار بالممتلكات.

وفي تصريحات تلفزيونية لاحقة، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن مثل هذه الزلازل غالبًا ما تتبعها هزات ارتدادية محدودة القوة، مشيرًا إلى رصد خمس هزات ارتدادية حتى الآن.

وعلى صعيد الإجراءات الحكومية، أعلنت السلطات المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية فور وقوع الهزة الأرضية. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم توجيه جميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد ومتابعة التطورات بشكل لحظي.

كما وجّه وزير الصحة خالد عبدالغفار بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ المركزية وربطها بغرف الطوارئ في مختلف المحافظات، مع التأكيد على جاهزية المستشفيات وأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة وهيئة الإسعاف وفرق التدخل السريع، إضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة الدم والأكسجين.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع الصحي مستقر حتى الآن، ولم يتم تسجيل أي إصابات مرتبطة بالزلزال. من جانبه، أعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعرت بالهزة، مشيرًا إلى عدم تلقي أي بلاغات عن خسائر بشرية أو مادية حتى وقت إصدار البيان.

الأكثر قراءة اليوم

خلافات تعرقل اتفاق غزة.. إسرائيل تعترض على 3 بنود رئيسية وتتمسك بحرية العمل العسكري

كوشنير وويتكوف في القاهرة.. قمة رباعية تراهن على ترامب لفرض اتفاق غزة على نتنياهو

دماء لا تتوقف: 19 شهيداً منذ الصباح واستهداف جديد يودي بحياة 6 أشخاص في غزة

خلف الهدنة... خطة إيرانية سرية لحرب طويلة الأمد تهز المنطقة

ترمب: ألغينا أكبر هجوم كان سيُنفذ ضد إيران منذ الحرب العالمية الثانية.. ومفاوضات نووية تبدأ الاثنين

خلافات تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب.. انتقادات وضغوط أمريكية لوقف غارات غزة

الخارجية الإيرانية : واشنطن تنقل معدات عسكرية بسفن تجارية عبر هرمز

الأخبار الرئيسية

إذاعة عبرية: طلب من مجلس السلام لإعداد خطة إجلاء واسعة من غزة مقابل موافقة إسرائيل على خارطة الطريق

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

IMG_5908

بعد تأجيل اجتياح بلاطة.. الاحتلال يضع 3 مخيمات جديدة بالضفة في دائرة الاستهداف

ترمب: ألغينا أكبر هجوم كان سيُنفذ ضد إيران منذ الحرب العالمية الثانية.. ومفاوضات نووية تبدأ الاثنين

نيويورك تايمز": ترامب أشعل الحرب... ثم فقد السيطرة عليها والعالم يقترب من الهاوية