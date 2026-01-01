«زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز مصر فجرًا.. والطوارئ الصحية تتأهب دون تسجيل خسائر»

القاهرة /سما/

شهدت مصر فجر اليوم الاثنين هزة أرضية بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث شعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات.

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 3:34 صباحًا يوم 3 أغسطس 2026، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، بينما تم تحديد مركزه على بعد 38 كيلومترًا شمال مدينة السويس.

وأشار البيان إلى أن بيانات الزلزال تضمنت إحداثيات بلغت 30.30 درجة شمالًا و32.61 درجة شرقًا، مؤكدًا تلقي بلاغات تفيد بالشعور بالهزة في مناطق مختلفة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار بالممتلكات.

وفي تصريحات تلفزيونية لاحقة، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن مثل هذه الزلازل غالبًا ما تتبعها هزات ارتدادية محدودة القوة، مشيرًا إلى رصد خمس هزات ارتدادية حتى الآن.

وعلى صعيد الإجراءات الحكومية، أعلنت السلطات المصرية تفعيل خطة الطوارئ الصحية فور وقوع الهزة الأرضية. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم توجيه جميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد ومتابعة التطورات بشكل لحظي.

كما وجّه وزير الصحة خالد عبدالغفار بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ المركزية وربطها بغرف الطوارئ في مختلف المحافظات، مع التأكيد على جاهزية المستشفيات وأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة وهيئة الإسعاف وفرق التدخل السريع، إضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة الدم والأكسجين.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع الصحي مستقر حتى الآن، ولم يتم تسجيل أي إصابات مرتبطة بالزلزال. من جانبه، أعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعرت بالهزة، مشيرًا إلى عدم تلقي أي بلاغات عن خسائر بشرية أو مادية حتى وقت إصدار البيان.