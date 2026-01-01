القناة 14 العبرية : اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران لفتح هرمز ووقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة العبرية 12 ومصادر دبلوماسية مطلعة عن قرب التوصل إلى اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران لفتح مضيق هرمز ووقف الضربات العسكرية، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرجاء ضربة واسعة النطاق كانت معدة لاستهداف مواقع الطاقة والبنية التحتية الإيرانية.

وبحسب القناة العبرية 12، أعدت القيادة المركزية الأمريكية خطة عملياتية جديدة لاستهداف أهداف استراتيجية واقتصادية ونظامية في إيران، وكان مُفترضاً أن تشارك فيها إسرائيل.

وجاء التحضير للهجوم عقب اجتماع ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية تعثر المفاوضات والهجوم الإيراني المفاجئ على القاعدة الأمريكية في الأردن.

وأوضحت مصادر أمريكية رفيعة أن إسرائيل اشترطت أن يُلحق الهجوم أضراراً جسيمة بالأهداف الاقتصادية ليكون ذا جدوى، فيما ألمح ترامب علناً يوم الجمعة لنيته شن الهجوم. إلا أن ضغوطاً ووساطات مكثفة من قطر وباكستان وتركيا، إلى جانب تحذيرات دول بالمنطقة من خطورة التصعيد، دفعت واشنطن لمنح المفاوضات فرصة إضافية، حيث طلب القطريون مهلة 24 ساعة يوم الجمعة لاستكمال المحادثات.

وفي يوم الأحد، أعلن ترامب إرجاء الهجوم ما دامت هناك فرصة سريعة للتوصل إلى اتفاق ينهي التهديد النووي ويعيد فتح المضيق "بشكل فوري وكامل وشامل"، مشيراً عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن إسرائيل تنضم إليه في هذا الالتزام.

تفاصيل وبنود الاتفاق المقترح

أفادت التقرير بأن الاتفاق بشأن مضيق هرمز يمر بمراحله النهائية، ويشمل البنود التالية:

تجديد وقف إطلاق النار بين الأطراف.

فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوماً بموجب ترتيب مؤقت ودون تحصيل أي رسوم.

فتح طرق ومسارات جديدة للملاحة عبر المضيق.

استئناف المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استناداً إلى مذكرة التفاهم.

الموقف الإيراني

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن المفاوضات بشأن المضيق وصلت إلى مراحلها النهائية. وفي المقابل، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات تركز بالأساس على الاتفاق على مسار جديد عبر المضيق، مشيراً إلى أن ذلك لا يتعلق بملف فتح أو إغلاق المضيق بشكل مباشر كونه نقاشاً منفصلاً.

ويأتي هذا التراجع في حدة التصعيد بعد أيام من التهديدات المتبادلة، ليمثل منعطفاً جديداً في الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.