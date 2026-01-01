دحلان يتهم نتنياهو بإفشال جهود وقف الحرب.. وملادينوف يحذر من تقويض فرص تنفيذ خطة ترامب

القدس المحتلة/سما/

اتهم القيادي الفلسطيني محمد دحلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إفشال الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن هناك مخاوف كانت قائمة منذ وقت مبكر من إقدام إسرائيل على خطوات من شأنها تقويض المساعي السياسية الجارية.

وقال دحلان إن الأطراف المشاركة في جهود الوساطة كانت تدرك منذ أمس أن نتنياهو "سيبذل كل ما بوسعه لقتل الفرصة" التي عمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع مصر وقطر وتركيا، مضيفاً أن تحذيرات متكررة صدرت خلال الأسابيع الماضية من السلوك الإسرائيلي وما قد يترتب عليه من تصعيد يعرقل التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعرب المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الضربات التي شهدها القطاع خلال اليومين الماضيين أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها السكان.

وأوضح ملادينوف أن هذه الأحداث جاءت عقب جهود مكثفة بذلها مجلس السلام وعدد من الوسطاء، بينهم مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، بهدف دفع الفصائل الفلسطينية في غزة للموافقة على خارطة طريق تتعلق بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب.

وأكد أن جميع الأطراف تتحمل التزامات بموجب الخطة الشاملة و"صفقة شرم الشيخ" التي تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن، مشيراً إلى أن فريقه يواصل العمل مع الوسطاء والشركاء الإقليميين لخفض التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال تنفيذ التفاهمات المطروحة.

وشدد ملادينوف على أن تحقيق سلام دائم يظل أمراً صعباً، لكنه ممكن في حال التزام جميع الأطراف ببذل أقصى الجهود لإنجاح المسار السياسي ومنع مزيد من التصعيد.