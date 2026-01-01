خلافات تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب.. انتقادات وضغوط أمريكية لوقف غارات غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية عن تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب على خلفية استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة وجهت انتقادات حادة لإسرائيل بسبب مواصلة عمليات الاغتيال في القطاع.

وفي السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ، اليوم، عمليات استهداف في غزة أسفرت عن سقوط نحو 20 قتيلاً، مشيرة إلى أن مسؤولاً في مجلس السلام اعتبر ما يجري خرقاً للاتفاق من جانب إسرائيل، لافتاً إلى احتمال وجود دوافع سياسية وراء تصعيد الهجمات قبيل الانتخابات.

كما ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً على إسرائيل لوقف الغارات على غزة أو على الأقل تقليصها، فيما رد الجيش الإسرائيلي، بحسب القناة، بتكثيف وتيرة هجماته على القطاع.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في غزة، واستمرار المساعي الرا