  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خلافات تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب.. انتقادات وضغوط أمريكية لوقف غارات غزة

الأحد 02 أغسطس 2026 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافات تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب.. انتقادات وضغوط أمريكية لوقف غارات غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية عن تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب على خلفية استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة وجهت انتقادات حادة لإسرائيل بسبب مواصلة عمليات الاغتيال في القطاع.

وفي السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ، اليوم، عمليات استهداف في غزة أسفرت عن سقوط نحو 20 قتيلاً، مشيرة إلى أن مسؤولاً في مجلس السلام اعتبر ما يجري خرقاً للاتفاق من جانب إسرائيل، لافتاً إلى احتمال وجود دوافع سياسية وراء تصعيد الهجمات قبيل الانتخابات.

كما ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً على إسرائيل لوقف الغارات على غزة أو على الأقل تقليصها، فيما رد الجيش الإسرائيلي، بحسب القناة، بتكثيف وتيرة هجماته على القطاع.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في غزة، واستمرار المساعي الرا

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق غزة يدخل مرحلة الحسم.. دحلان يعلن موافقة الفصائل على الوثيقة وكوشنر يؤكد وقف الاعتداءات بدءاً من الغد

خلافات تعرقل اتفاق غزة.. إسرائيل تعترض على 3 بنود رئيسية وتتمسك بحرية العمل العسكري

لأول مرة في تاريخها.. هولندا تصنف إسرائيل كتهديد لأمن الدولة

كوشنير وويتكوف في القاهرة.. قمة رباعية تراهن على ترامب لفرض اتفاق غزة على نتنياهو

تلميحات إسرائيلية إلى وقف وشيك للغارات على غزة.. هدنة لمدة 14 يوماً مرتبطة بملف سلاح حماس

خلف الهدنة... خطة إيرانية سرية لحرب طويلة الأمد تهز المنطقة

المجازر مستمرة.. 15 شهيداً وعشرات المصابين جراء الغارات الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

تحذيرات إسرائيلية غير مسبوقة: قرار ترامب بشأن إيران يعيد شبح "التهديد الوجودي"

خلف الهدنة... خطة إيرانية سرية لحرب طويلة الأمد تهز المنطقة

6686dff2-86d3-4ed0-8ba2-0466ec9fa673

دماء لا تتوقف: 19 شهيداً منذ الصباح واستهداف جديد يودي بحياة 6 أشخاص في غزة

خلافات تعرقل اتفاق غزة.. إسرائيل تعترض على 3 بنود رئيسية وتتمسك بحرية العمل العسكري

كوشنير وويتكوف في القاهرة.. قمة رباعية تراهن على ترامب لفرض اتفاق غزة على نتنياهو