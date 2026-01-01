اغتيالات وقصف للشقق والخيام.. 13 شهيدًا في أحدث مجازر الاحتلال الاسرائيلي بغزة

غزة /سما/

استشهد 13 مواطنًا وأصيب عدد كبير من المواطنين بجروح، اليوم الأحد، جراء سلسلة من الغارات والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد الشقيقان حازم ومحمد عطية جبر إثر استهداف مركبة على شارع صلاح الدين. كما اغتالت قوات الاحتلال المواطن محمد حسين "العر" في قصف على مخيم جباليا شمال القطاع، ليلتحق بوالده وإخوته الذين استشهدوا في غارات سابقة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، أصيب خمسة مواطنين بعد استهداف خيمة للنازحين في منطقة المواصي، فيما جرى نقل أربعة مصابين آخرين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما اغتالت إسرائيل فجرًا القيادي في حركة حماس الشيخ كمال أبو معيلي وزوجته، بعد استهداف منزلهما في منطقة المشاعلة غرب دير البلح.

وفي مواصي بلدة القرارة شمال غربي خان يونس، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل جراء قصف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص، وهم: محمود زكي الهمص، وزوجته فاطمة بهلول، ونجلهما الطفل أحمد محمود الهمص.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين وجنين عُثر عليه لاحقًا، إثر استهداف شقة سكنية في برج السوسي غرب المدينة، وهم: عبد الله عدنان أبو الطيف، وزوجته عبير كمال كاظم عنان، ونجلهما عزام عبد الله أبو الطيف.

كما استشهد الأسير المحرر محمد عبد أحمد أبو رأس جراء قصف استهدف مجموعة من الأهالي في شارع عمر المختار بمدينة غزة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تحرره من سجون الاحتلال.

وفي سياق متصل، استشهد الشاب أحمد وائل الخضري متأثرًا بجراح أصيب بها قبل عدة أيام خلال قصف استهدف شارع الجلاء بمدينة غزة.