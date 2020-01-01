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المغرب يطلق اسم ترامب على طريق سريع في الصحراء الغربية

الأحد 02 أغسطس 2026 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يطلق اسم ترامب على طريق سريع في الصحراء الغربية



الرباط /وكالات /

أطلق المغرب اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طريق سريع يربط جنوب البلاد بالصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء بأنه تم إطلاق اسم "الطريق السريع دونالد ج. ترامب" على الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، في سياق نشرها لرسالة وجهها العاهل المغربي إلى الرئيس الأميركي في الثاني من يوليو، معلنا فيها عن قرار التسمية.

وقال الملك محمد السادس في رسالته إلى ترامب إن «اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة».

وأضاف «عرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة». وأضاف أن الطريق يمتد لمسافة 1055 كيلومترا، مما يجعله «أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا».

في ديسمبر 2020، أعلن ترامب بشكل مفاجئ تأييده للخطة المغربية لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادة المملكة، مقابل تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.

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