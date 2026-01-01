الخارجية الإيرانية : واشنطن تنقل معدات عسكرية بسفن تجارية عبر هرمز

طهران /وكالات /

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة تستخدم سفناً تجارية عابرة لمضيق هرمز لنقل أفراد ومعدات عسكرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه السفن تغلق أنظمة الرادار الخاصة بها وتسلك المسار الجنوبي في المضيق لهذا الغرض.

وأضافت أن السفن الحربية الأمريكية رافقت ناقلات النفط والغاز العابرة لمضيق هرمز خلال الفترة الممتدة بين 26 يونيو/حزيران و8 يوليو/تموز، التي شهدت حرية مرور السفن عبر المضيق.

من ناحية أخرى، أكد البيان أن إيران لا تكن عداء لدول المنطقة، وأنها ترغب في إقامة علاقات ودية مع جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج العربي، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

كما تضمن البيان رسائل إلى الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، دعاها فيها إلى عدم السماح باستخدام أراضيها في أي هجمات تستهدف إيران.

وشدد البيان على أن أي قواعد تُستخدم في شن هجمات على إيران ستكون أهدافا للرد، مؤكدا أن هذه الردود ستستهدف القواعد الأمريكية وليس الدول المضيفة لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أنه وافق على إلغاء ضربات كان مخطط لها ضد إيران مقابل التوصل "سريعا" إلى اتفاق.