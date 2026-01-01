الأردن يهدد بضرب التنظيمات التابعة لإيران داخل العراق

عمان /وكالات /

حذرت الأردن الحكومة العراقية من أنها ستهاجم الميليشيات المدعومة من إيران داخل الأراضي العراقية إذا حاولت هذه المنظمات إلحاق الضرر بالأردن، حسبما أفادت قناة العربية الليلة الماضية نقلاً عن مصدر أردني رسمي.

وبحسب التقرير، زودت عمّان بغداد بمعلومات استخباراتية حول خطط الميليشيات الموالية لإيران لشن هجمات على أهداف أردنية.

وأكد المصدر أن الأردن يتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ خطوات فورية لكبح جماح هذه التنظيمات المسلحة ومنعها من استخدام الأراضي العراقية كقاعدة لعملياتها ضد الدول المجاورة.

ينضم التحذير الأردني إلى رسائل مماثلة أرسلتها السعودية والكويت إلى بغداد ، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي.

ووفقا لتقرير آخر نشرته قناة الحرة، أوضحت الدول أن أي هجوم جديد ينطلق من العراق سيُقابل بإلحاق أضرار مباشرة بمقرات وبنية الفصائل المسؤولة.

أبلغت الحكومة العراقية جيرانها أنها تعمل على تهدئة الأوضاع، وتركيز الأسلحة في أيدي الدولة، ومنع أي تحركات مستقلة من جانب الميليشيات.

وقد طلب رئيس الوزراء العراقي من المملكة العربية السعودية ودول أخرى تزويد بغداد بمعلومات مسبقة عن التهديدات المحتملة، حتى تتمكن قوات الأمن من التحرك قبل إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرة.

تزيد هذه التطورات الضغط على بغداد، التي تُكافح لكبح جماح التنظيمات المسلحة ذات الصلات الوثيقة بطهران. بعض هذه الميليشيات مُدمجة في قوات الحشد الشعبي، لكنها تمتلك أيضاً قيادة مستقلة، وترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ونفوذاً سياسياً واسعاً.

تخشى الأردن من أن يؤدي هجوم من الأراضي العراقية إلى جرّ المملكة إلى صراعٍ مباشرٍ آخر.

ويهدف هذا التحذير إلى توضيح أن عمّان لن تكتفي بعد الآن باعتراض التهديدات، بل قد تتخذ إجراءاتٍ ضد مصادر إطلاق النار عبر الحدود.