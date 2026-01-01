تلميحات إسرائيلية إلى وقف وشيك للغارات على غزة.. هدنة لمدة 14 يوماً مرتبطة بملف سلاح حماس

القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بوجود مؤشرات على اقتراب دخول قطاع غزة مرحلة تهدئة مؤقتة، وسط حديث عن احتمال وقف الغارات الإسرائيلية اعتباراً من اليوم أو غدٍ، في إطار التفاهمات التي يجري العمل عليها بالتوازي مع المفاوضات الجارية في القاهرة.

وبحسب ما تداوله مراسل قناة 15 العبرية، فإن وقف العمليات العسكرية قد يستمر لمدة 14 يوماً، تُمنح خلالها الأطراف المعنية فرصة للشروع في تنفيذ الترتيبات المرتبطة بملف سلاح حركة حماس، على أن يتم تقييم مسار التنفيذ قبل اتخاذ قرار بتمديد الهدنة أو إنهائها.

وتتقاطع هذه التقديرات مع تصريحات سابقة للقيادي الفلسطيني محمد دحلان، الذي أكد وجود تفاهمات متقدمة عقب مشاركته في المفاوضات الجارية برعاية الوسطاء، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى وقف للهجمات وبدء مرحلة جديدة من الترتيبات السياسية والأمنية في القطاع.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المفاوضات الخاصة بمستقبل غزة تقدماً ملحوظاً، حيث تتصدر قضية الترتيبات الأمنية وآليات التعامل مع سلاح الفصائل الفلسطينية جدول الأعمال. كما تتحدث تقارير عن جهود إقليمية ودولية مكثفة لدفع الأطراف نحو اتفاق يضمن تثبيت التهدئة والبدء بخطوات إعادة الإعمار والإدارة الانتقالية للقطاع.

وفي المقابل، لا تزال قضية نزع السلاح أو حصره تشكل إحدى أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في المفاوضات، إذ تتمسك إسرائيل بترتيبات واضحة في هذا الملف، بينما تؤكد حماس أن أي خطوات تتعلق بالسلاح يجب أن تكون مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي واستكمال بقية بنود الاتفاق.

ويرى مراقبون أن الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة في اختبار مدى قدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات الحالية إلى اتفاق قابل للتنفيذ، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوتر الميداني رغم الحديث المتزايد عن اقتراب هدنة جديدة في القطاع.