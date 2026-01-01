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• ليلة دامية جديدة في غزة.. 8 شهداء وعشرات المصابين جراء الغارات الإسرائيلية

الأحد 02 أغسطس 2026 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
• ليلة دامية جديدة في غزة.. 8 شهداء وعشرات المصابين جراء الغارات الإسرائيلية



غزة /سما/

أفادت مصادر طبية ومحلية، فجر الأحد، بارتفاع عدد الشهداء وسقوط عشرات الجرحى جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، إثر استهداف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في منطقة المواصي ببلدة القرارة شمال غربي خان يونس، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لانتشال الضحايا وإسعاف المصابين.

أما في دير البلح وسط القطاع، فقد استشهد المسن كمال أبو معيلق "أبو نبهان" وزوجته، وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف استهدف شقة سكنية في منطقة المشاعلة جنوب المدينة، مخلفاً أضراراً واسعة في المنازل المجاورة.

وفي مدينة غزة، استشهد المواطن محمد عبد أبو راس وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرقي المدينة.

كما أسفر قصف آخر استهدف شقة سكنية في برج السوسي غرب مدينة غزة عن استشهاد عبد الله عدنان أبو الطيف وزوجته عبير كمال كاظم عنان وطفلهما عزام، في واحدة من أكثر الهجمات دموية خلال الساعات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية المكثفة في المنطقة.

، وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من خان يونس، بالتزامن مع استهداف مناطق شمال غرب رفح بقذائف مدفعية. كما شهد محيط حي الزيتون تحركات للدبابات الإسرائيلية التي تقدمت في بعض المناطق وأطلقت نيرانها باتجاه خيام النازحين في مخيم أبو مراحيل.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية داخل القطاع، مع استمرار الغارات والعمليات العسكرية، في ظل معاناة المستشفيات والطواقم الطبية من نقص حاد في الإمكانات والمستلزمات الطبية، وصعوبات متزايدة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى.

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