هجوم ترامب بالذكاء الصناعي : مقاتلات وسفن غارقة وعملة إيرانية منهارة

واشنطن /وكالات /

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة صور مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي ضد إيران، تضمنت مشاهد لطائرات حربية وسفن إيرانية في قاع البحر، في وقت وجه فيه انتقادات إلى سلفيه باراك أوباما وجو بايدن، معتبرًا أنهما لم يجرؤا خلال فترتي رئاستهما على استخدام القوة ضد النظام الإيراني كما فعل هو.

ونشر ترامب، اليوم السبت، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، سلسلة من الصور التي أنتجت بالذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها طائرات مقاتلة يُعتقد أنها في طريقها إلى إيران، إضافة إلى صور لسفن إيرانية غارقة في البحر.

وفي منشور آخر، نشر ترامب صورة لخط بياني أُعد بالذكاء الاصطناعي، قال إنها تظهر تراجعًا كبيرًا في قيمة العملة الإيرانية منذ دخوله البيت الأبيض.

وتأتي منشورات ترامب في ظل تقارير عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف هجماتها على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تعثر المساعي الدبلوماسية وتصاعد لهجة الرئيس الأميركي تجاه طهران.

وبحسب تقارير لشبكتي "CNN" و"CBS"، فإن واشنطن تدرس تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، فيما لم يتحدد بعد حجم الهجوم أو الأهداف التي ستشملها، إلا أن الخيارات المطروحة تتضمن استهداف مواقع صاروخية ومنشآت للطاقة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت بأن ترامب وافق على جولة جديدة من الضربات قد تبدأ خلال الأيام المقبلة وتستمر عدة أيام.

وفي المقابل، هدد مسؤول أمني إيراني رفيع بأن طهران سترد على أي هجوم عبر استهداف منشآت حيوية في إسرائيل ومنشآت طاقة أميركية في المنطقة.

وقال علي عبد اللهي، قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للجيش الإيراني، إن الولايات المتحدة تعمل على توسيع نطاق الحرب الإقليمية، متهمًا واشنطن باستخدام "رأس المال والبنية التحتية والموارد الاستراتيجية" لدول الشرق الأوسط كـ"درع للجيش الأميركي المنهك" وتعزيز إسرائيل.

وحذر عبد اللهي دول المنطقة من التعاون مع الولايات المتحدة، قائلًا إن "الدول الإسلامية يجب أن تعيد النظر في تعاونها مع أميركا"، مضيفًا أن أي دولة تتحول إلى "درع للولايات المتحدة المعتدية" ستصبح، حسب تعبيره، عرضة لنيران الحرب.