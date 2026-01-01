  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تغلغلت في نظامنا السياسي..بينيت: قطر تشكل تهديدا لإسرائيل أكبر من إيران

السبت 01 أغسطس 2026 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغلغلت في نظامنا السياسي..بينيت: قطر تشكل تهديدا لإسرائيل أكبر من إيران



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، اليوم السبت، إن قطر باتت تشكل تهديدًا لإسرائيل أكبر من إيران، متهمًا الدوحة بتمويل حركة حماس، ونشر ما وصفه بـ"التأثير المعادي لإسرائيل"، والتغلغل في النظام السياسي الإسرائيلي.

وقال بينيت، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن إيران تعلن عداءها لإسرائيل بشكل علني، بينما تمكنت قطر، حسب قوله، من تقويض إسرائيل بشكل أكثر هدوءًا عبر نفوذها المالي والسياسي.

وأشار إلى ما وصفه بـ"الدعم القطري السابق لحماس"، إضافة إلى دعم شبكة الجزيرة، والاتهامات التي أثيرت بشأن تورط مساعدين حاليين وسابقين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية تلقي أموال قطرية ضمن حملة علاقات عامة.

وأضاف بينيت أن على إسرائيل تصنيف قطر رسميًا كـ"دولة عدو"، معتبرًا أن عدم اتخاذ هذا القرار يسمح لأشخاص بالعمل لصالحها بشكل قانوني داخل إسرائيل.

وقال بينيت: "في الحكومة المقبلة سنعرّف قطر كعدو".

وكانت قطر قد لعبت خلال السنوات الماضية دورًا في ملفات إقليمية، بينها الوساطة في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما انتقد مسؤولون إسرائيليون هذا الدور واتهموا الدوحة بعلاقاتها مع حماس، وهي اتهامات ترفضها قطر وتؤكد أنها تتعامل مع أطراف مختلفة بهدف الوساطة وحل الأزمات.

الأكثر قراءة اليوم

اعتقال فلسطيني من غزة يحمل الجنسية التركية بتهمة تحويل أموال لحركة حماس

السفارة الأمريكية في عمّان توصي الأمريكيين بمغادرة المنطقة بصورة عاجلة ..

أسبانيا: غالبية المهاجرين الذين تسللوا إلى سبتة عادوا إلى المغرب واتهامات لـ"اسرائيل " بالضلوع في العملية

وكالة "فارس" تكشف عن قائمة بمنشآت طاقة في مرمى الصواريخ الإيرانية بدول الخليج العربية وإسرائيل

مجلس السلام يؤكد التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتنفيذ بنود اتفاق غزة

الحريق الكبير قادم ..أكسيوس : سيناريو أمريكي لضرب إيران وإشراك إسرائيل في المواجهة

استشهاد 7 مواطنين في قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

IMG_5876

هجوم ترامب بالذكاء الصناعي : مقاتلات وسفن غارقة وعملة إيرانية منهارة

إسرائيل ترفع مستوى التأهب الدفاعي وايران تهدد دول الخليج بالإخلاء الفوري ..

بعد أنباء عن خلافات حول الاتفاق ..حماس والجهاد تؤكدان في القاهرة الدفع نحو وقف الحرب على غزة

7f20a0db-0477-4907-9213-33f6ca2f0705

الدفاع المدني : انتشال جثامين 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل لعائلة الحساينة في الصبرة وسط مدينة غزة

السفارة الأمريكية في عمّان توصي الأمريكيين بمغادرة المنطقة بصورة عاجلة ..