تغلغلت في نظامنا السياسي..بينيت: قطر تشكل تهديدا لإسرائيل أكبر من إيران

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، اليوم السبت، إن قطر باتت تشكل تهديدًا لإسرائيل أكبر من إيران، متهمًا الدوحة بتمويل حركة حماس، ونشر ما وصفه بـ"التأثير المعادي لإسرائيل"، والتغلغل في النظام السياسي الإسرائيلي.

وقال بينيت، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن إيران تعلن عداءها لإسرائيل بشكل علني، بينما تمكنت قطر، حسب قوله، من تقويض إسرائيل بشكل أكثر هدوءًا عبر نفوذها المالي والسياسي.

وأشار إلى ما وصفه بـ"الدعم القطري السابق لحماس"، إضافة إلى دعم شبكة الجزيرة، والاتهامات التي أثيرت بشأن تورط مساعدين حاليين وسابقين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية تلقي أموال قطرية ضمن حملة علاقات عامة.

وأضاف بينيت أن على إسرائيل تصنيف قطر رسميًا كـ"دولة عدو"، معتبرًا أن عدم اتخاذ هذا القرار يسمح لأشخاص بالعمل لصالحها بشكل قانوني داخل إسرائيل.

وقال بينيت: "في الحكومة المقبلة سنعرّف قطر كعدو".

وكانت قطر قد لعبت خلال السنوات الماضية دورًا في ملفات إقليمية، بينها الوساطة في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما انتقد مسؤولون إسرائيليون هذا الدور واتهموا الدوحة بعلاقاتها مع حماس، وهي اتهامات ترفضها قطر وتؤكد أنها تتعامل مع أطراف مختلفة بهدف الوساطة وحل الأزمات.