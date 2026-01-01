إسرائيل ترفع مستوى التأهب الدفاعي وايران تهدد دول الخليج بالإخلاء الفوري ..

القدس المحتلة/ سما/

رفعت إسرائيل مستوى التأهب في منظوماتها الدفاعية على خلفية تصاعد التوتر مع إيران، في حين لم يطرأ أي تغيير على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وسط عدم وجود تأكيد رسمي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قرارًا باستئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن أي هجوم أميركي على إيران قد يدفع طهران إلى الرد بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وفي هذا السياق، هدد عضو فريق التفاوض الإيراني سيد محمد مرندي، عبر منصة "إكس"، دول الخليج، داعيًا إياها إلى "الاستعداد لإخلاء فوري"، وقال إن أي هجوم على البنية التحتية المدنية في إيران سيقابله استهداف للبنية التحتية الحيوية في تلك الدول، إلى جانب إسرائيل، وربما الأردن.

ونقلت شبكة CBS عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان تنفيذ واحدة من أكبر العمليات الجوية ضد إيران، قد تُنفذ اليوم أو غدًا. إلا أن مسؤولًا إسرائيليًا قال للشبكة إن إسرائيل "لم تُبلّغ بأي قرار لاستئناف العملية العسكرية بشكل كامل، ولم تتلقَّ طلبًا للمشاركة في عمليات عسكرية ضد إيران".

وفي ظل التصعيد، أصدرت السفارات الأميركية في عدد من دول المنطقة، بينها البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والإمارات ومصر وإسرائيل، تحذيرات أمنية دعت فيها المواطنين الأميركيين إلى مغادرة المنطقة أو الاستعداد لمغادرتها فورًا في حال تفاقم الأوضاع.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرًا عامًا دعت فيه المواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط إلى التفكير في مغادرة المنطقة أو الاستعداد لذلك تحسبًا لأي تصعيد محتمل.