بعد أنباء عن خلافات حول الاتفاق ..حماس والجهاد تؤكدان في القاهرة الدفع نحو وقف الحرب على غزة

القاهرة / سما/

أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، التقى وفدًا من قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الفلسطينية وسبل تعزيز العمل الوطني المشترك.

وقالت الحركة، في بيان تلقت معا نسخة عنه، إن اللقاء أكد أهمية تطوير العمل المشترك وتوحيد المواقف الوطنية، وبذل الجهود لحماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه.

وأضاف البيان أن المجتمعين شددوا على ضرورة "إلزام إسرائيل بوقف جميع أشكال العدوان والقتل والاغتيالات، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والبدء بخطوات التعافي المبكر، وإدخال احتياجات المواطنين كافة"، كما دعوا إلى الإسراع في دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومباشرة مهامها تجاه المواطنين.

وبحث الجانبان، وفق البيان، الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وعمليات التهويد، إلى جانب أوضاع الأسرى، مؤكدين ضرورة مواجهة هذه التطورات في ظل ما اعتبراه "صمتًا دوليًا".

وأشار البيان إلى أنه جرى، خلال اللقاء، اتصال هاتفي ضم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وزياد النخالة، أكدا خلاله ضرورة دعم الشعب الفلسطيني والعمل على وقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.