إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباك مع حزب الله في جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة ضابط في صفوفه بجروح متوسطة خلال اشتباكات وقعت الليلة الماضية في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الضابط أصيب خلال "اشتباك من مسافة قريبة" مع عناصر من حزب الله أثناء تنفيذ نشاط عسكري في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن قصف استهدف بلدة بني حيان في محافظة النبطية، فيما أفادت مصادر محلية عن تنفيذ هجوم بواسطة طائرة مسيرة استهدف بلدة النبطية الفوقا في المحافظة ذاتها.