  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السفارة الأمريكية في عمّان توصي الأمريكيين بمغادرة المنطقة بصورة عاجلة ..

السبت 01 أغسطس 2026 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأمريكية في عمّان توصي الأمريكيين بمغادرة المنطقة بصورة عاجلة ..



وكالات /سما/

حذرت السفارة الأمريكية في عمّان من الوضع الأمني في الشرق الأوسط واحتمال التصعيد، وأوصت الأمريكيين بمغادرة المنطقة وعدم زيارتها في الوقت الراهن.

وأصدرت السفارة الأمريكية في عمان على موقعها الإلكتروني بيانا تحذيريا أشارت فيه إلى أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب تصاعد التوترات، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

ودعت السفارة الأمريكيين الموجودين حاليا في المنطقة إلى توخي الحذر واليقظة المتزايدة، والاستعداد لإلغاء الرحلات، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات السفر المحتملة.

ونوهت إلى أن بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت أخرى بعض خطوط الطيران، مؤكدة أنه ينبغي للأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة فورا في حال حدوث أي تصعيد.

وأوصت السفارة بالتحقق من حالة مغادرة الرحلة مع شركة الطيران مباشرة أو عبر موقع مطار الملكة علياء الدولي في عمان.

كما حثت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها، وعلى من يقررون السفر مراقبة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران.

وحذر البيان من أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك تلك خارج الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، مشيراً إلى أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية الأخرى.

وأكدت السفارة أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متغيرا، وأن إيران لا يمكن التنبؤ بها، كما يتضح من قراراته الأخيرة بمهاجمة مناطق في المنطقة دون سابق إنذار أو استفزاز، وتوسيع نطاق الهجمات لتشمل مناطق لم تستهدف من قبل (مثل مصر)".

وشددت على ضرورة بقاء الأمريكيين في حالة يقظة، "فمجرد عدم تعرض المصالح أو الشركات الأمريكية للهجوم في بلد ما في الماضي لا يضمن سلامتها في المستقبل".

ونصحت السفارة الأمريكية في عمان جميع الأمريكيين بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن، مذكّرة المواطنين بأن إيران هاجمت أيضا البنية التحتية المدنية والحرجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الفنادق والمطارات والمواقع المدنية الأخرى. ودعت المواطنين الأمريكيين إلى الاستمرار في مراقبة المعلومات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن التهديدات المحددة واتباع التعليمات، بما في ذلك الاستجابة لصفارات الإنذار والتحذيرات الأخرى، ومراقبة جميع إرشادات وتحذيرات السفر الصادرة عن السفارة.

كما تضمن بيان السفارة الأمريكية مجموعة من الإجراءات الموصى باتخاذها منها زيارة موقع "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" في الأردن للحصول على إرشادات السلامة العامة، بما في ذلك شرح دلالات صفارات الإنذار في الأردن.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر مصري: اجتماع وشيك في القاهرة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

اعتقال فلسطيني من غزة يحمل الجنسية التركية بتهمة تحويل أموال لحركة حماس

الأردن يشيد بإعلان ترامب ويعتبر استعادة السلطة لغزة ووحدة الأرض الفلسطينية ركيزة للسلام

خطة غزة تفتح الباب أمام تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية

أسبانيا: غالبية المهاجرين الذين تسللوا إلى سبتة عادوا إلى المغرب واتهامات لـ"اسرائيل " بالضلوع في العملية

مجلس السلام يؤكد التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتنفيذ بنود اتفاق غزة

آيزنكوت يهاجم اتفاق غزة: نتنياهو استسلم قبل إنجاز أهداف الحرب

الأخبار الرئيسية

7f20a0db-0477-4907-9213-33f6ca2f0705

الدفاع المدني : انتشال جثامين 112 شهيدا من تحت أنقاض منازل لعائلة الحساينة في الصبرة وسط مدينة غزة

"خاتم الأنبياء": الولايات المتحدة تسير نحو إشعال حرب إقليمية شاملة

4 شهداء ومُصابون في استمرار عمليات الاغتيال والقتل الإسرائيلية في قطاع غزة

IMG_5865

اعتقال فلسطيني من غزة يحمل الجنسية التركية بتهمة تحويل أموال لحركة حماس

وكالة "فارس" تكشف عن قائمة بمنشآت طاقة في مرمى الصواريخ الإيرانية بدول الخليج العربية وإسرائيل