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القوات الإيرانية توجه رسالة تحذير من نار لـ”الدول المتعاونة” مع أمريكا وتتهم الأخيرة بـ”تصعيد التوتر” في المنطقة

السبت 01 أغسطس 2026 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات الإيرانية توجه رسالة تحذير من نار لـ”الدول المتعاونة” مع أمريكا وتتهم الأخيرة بـ”تصعيد التوتر” في المنطقة



وكالات /سما/

اتهمت القوات الإيرانية السبت الولايات المتحدة بـ”تصعيد التوتر” في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران.
وأعلن علي عبداللهي قائد مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن “الولايات المتحدة تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في المنطقة”.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بضرب إيران “بقوة شديدة” في حين أفادت وسائل إعلام أميركية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة.
وأشارت شبكة “سي بي إس” استنادا إلى مصادر متعددة لم تسمها، إلى أن الرئيس لم يعط الضوء الأخضر لحملة القصف بعد، لكن إسرائيل والولايات المتحدة نسّقتا بشأنها.

وأضاف عبداللهي أن “أي دولة تشكل درعا دفاعية لأميركا المجرمة والمعتدية ستطالها نيران الحرب”، في تحذير لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط الذي تستهدفهم إيران بانتظام منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير مع موجة ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران.

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