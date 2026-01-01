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"خاتم الأنبياء": الولايات المتحدة تسير نحو إشعال حرب إقليمية شاملة

السبت 01 أغسطس 2026 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خاتم الأنبياء": الولايات المتحدة تسير نحو إشعال حرب إقليمية شاملة



طهران /وكالات /

 حذّر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، من أن الولايات المتحدة تسير بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة، معتبرًا أن هذا النهج يُعد حصيلة إستراتيجية خطيرة تهدف إلى التوسع وفرض هيمنة غير مشروعة على المنطقة بأسرها.

وقال المقر في بيان إن "الولايات المتحدة المجرمة أثبتت في الحرب الأخيرة ضد إيران الإسلامية أنها لا تتورع، في سبيل تحقيق مقاصدها وأهدافها الشيطانية، عن ارتكاب أي أعمال شر أو تدمير ضد مصالح وموارد المسلمين".

وأضاف أن على دول المنطقة الإسلامية أن تعلم أن الولايات المتحدة تستغل رؤوس أموالها وثرواتها وبناها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية، بوصفها درعًا دفاعيًا لجيشها المنهك، وفي الوقت نفسه لتعزيز الآلة الحربية والأمنية للكيان الصهيوني الإرهابي قاتل الأطفال.

وتابع البيان: "لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبناء الشعب الشجعان والأبطال في القوات المسلحة وجبهة المقاومة أن ميزان القوى في المنطقة لم يعد يخضع للمعادلات السابقة، وأن عجز الولايات المتحدة عن تحقيق استراتيجياتها العدوانية وغير المشروعة ضد إيران الإسلامية أدى إلى أن يقوم الجيش الأميركي المنهار والكيان الصهيوني المزعوم بشن الحرب وسفك الدماء وارتكاب الأعمال العدائية من خلف متاريس الدول الإسلامية، وفرض كلفة الحرب على حكومات المنطقة".

واختتم مقر خاتم الأنبياء بيانه بالقول: "نعلن بصراحة أن على الدول الإسلامية أن تتحلى ببعد النظر، وأن تراقب جرائم الولايات المتحدة، وأن تعيد النظر في تعاونها ومرافقتها لها، وإلا فإن كل دولة تجعل نفسها درعًا دفاعيًا لأميركا المجرمة والمعتدية ستحترق بنيران الحرب".

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