طيران الاحتلال يقصف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

غزة /سما/

دمرت غارة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما تسبب بأضرار كبيرة في المكان، وألحق أضرارا بخيام النازحين المحيطة.

وأفادت مصادر طبية بأن طيران الاحتلال استهدف مستودع الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدميره وإحداث حفرة كبيرة في موقع القصف، في وقت تسبب الانفجار والدمار الناتج عنه بتشريد عشرات العائلات النازحة التي كانت تقيم في الخيام القريبة.

وأضافت المصادر أن استهداف المستودع يفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، والضغط المتواصل على المستشفيات التي ما زالت تعمل في ظروف صعبة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، مستهدفة مختلف المناطق، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية، واستمرار استهداف المنشآت الطبية ومراكز إيواء النازحين.