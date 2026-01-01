4 شهداء ومُصابون في استمرار عمليات الاغتيال والقتل الإسرائيلية في قطاع غزة

غزة /سما/

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 296 عمليات الاغتيال والقتل في قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار استهداف وقصف المنازل المأهولة والمنشآت المدنية.

وانتشلت الطواقم الطبية والمختصة شهيدًا، بينما جُرح عدد من المواطنين المدنيين، بعد ظهر اليوم السبت، في قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء في مواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

وارتقى مواطنان فلسطينيان، صباح اليوم السبت، شهيدان؛ أحدهما نازح من بيت لاهيا، وأصيب مدنيون آخرون، بينهم جراح خطيرة، بقصف إسرائيلي قرب مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمالي غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية أن المواطنين حسن إبراهيم قحمان وعلاء عماد الترامسي، استشهدا جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وشنّت مسيرة إسرائيلية حربية، صباح اليوم السبت، غارة جوية واحدة على الأقل، استهدفت المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة. بينما أوضح سكان محليون أن الغارة التي أوقعت عدة إصابات بين المدنيين كانت في حي الشيخ رضوان بمحيط شارع أحمد ياسين.

وقصفت مسيّرة إسرائيلية حربية، قبيل ظهر اليوم السبت، محيط رمزون دير البلح وسط قطاع غزة. بينما أفادت مصادر طبية بوصول شهيد وإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الإسرائيلي الأخير.

وبيّن سكان محليون أن المواطن صابر أبو ربيع ارتقى شهيدًا قبل ظهر اليوم، في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي محيط رمزون دير البلح وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين المدنيين، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي طال من منزلًا مأهولًا، عقب تهديده بالقصف، بمنطقة الصفطاوي، شمالي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت ودمّرت، فجر اليوم، منزلا لعائلة الناعوق في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وأشارت إلى أن غارة جوية ثانية دمّرت بركسًا غربي مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، متسببة بدمار واسع طال خيام النازحين المحيطة جراء القصف العنيف وسط قطاع غزة.

واشار سكان محليين، إلى أن دمارًا كبيرًا حدث في المنطقة، إثر قصف إسرائيلي لمستودع أدوية ومستلزمات طبية تابع لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية جوية، فجر السبت، أرضًا زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، بمدينة دير البلح. بينما قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا قرب عيادة الوكالة في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.