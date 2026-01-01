مسؤول إيراني رفيع : أعددنا خطة واسعة للرد على أي جنون أمريكي محتمل ضد إيران

طهران /وكالات /

صرح مسؤول أمني إيراني بأن طهران أعدت خطة للرد على أي هجوم محتمل يستهدف البنية التحتية الإيرانية، مؤكدا أن الرد سيطال منشآت حيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة.

وقال المسؤول الإيراني لوكالة "تسنيم": "نعتبر مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجمات محتملة لأمريكا والكيان الصهيوني على البنية التحتية الإيرانية شكلا من أشكال الجنون؛ لأننا أعددنا خطة واسعة للرد تشمل البنية التحتية الحيوية للكيان الصهيوني والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة، ونحن مستعدون لذلك".

وأضاف: "إن القوات المسلحة الإيرانية، سواء في حرب الـ 40 يوما أو في استمرارها خلال الأسابيع الأخيرة، أثبتت أنها تمتلك القدرة والإرادة معا للقيام بمثل هذا العمل".

ويأتي هذا التحذير الإيراني، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام أمريكية عن مخطط أمريكي إسرائيلي لقصف أهداف في البنية التحتية للطاقة في إيران.

وأفادت مصادر لشبكة "سي بي سي نيوز" الأمريكية بأن واشنطن وتل أبيب تخططان لأحد أقسى حملات القصف حتى الآن ضد أهداف البنية التحتية في إيران بما في ذلك محطات الطاقة والمصافي.

وأضافت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين أُبلغوا بهذه الخطط ويواصلون التنسيق مع الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر بعد الموافقة النهائية على تنفيذ الضربات. في المقابل، نقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل "ليست على علم بقرار استئناف العمليات العسكرية الشاملة، ولم يُطلب منها المشاركة في أي عمل عسكري ضد إيران".

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب أصدر أوامر بالتحضير لهجوم عسكري جديد على إيران يبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام، بهدف "إجبار" القيادة الإيرانية على العودة إلى طاولة المفاوضات.

في المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون من أنه في حال وسعت الولايات المتحدة هجماتها لتشمل العاصمة طهران أو البنى التحتية الحيوية، فإن إيران ستوسع نطاق الحرب في المنطقة، بما في ذلك استهداف تل أبيب ومطالبة الحوثيين في اليمن بإغلاق مضيق باب المندب.

يذكر أن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران قد تصاعدت منذ انهيار وقف إطلاق النار المعلن في الثامن من يوليو، إذ نفذت القوات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية سلسلة ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالقدرات البحرية والطائرات المسيرة الإيرانية، بينما ردت طهران باستهداف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، إلى جانب استمرار التوتر في مضيق هرمز على خلفية الهجمات المتبادلة المرتبطة بحركة الملاحة البحرية.