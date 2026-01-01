الحريق الكبير قادم ..أكسيوس : سيناريو أمريكي لضرب إيران وإشراك إسرائيل في المواجهة

واشنطن /وكالات /

كشف موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية توجيه ضربات لأهداف مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، في إطار زيادة الضغوط على طهران.

وأوضح المسؤول أن أي حملة قصف أمريكية جديدة قد تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، بهدف دفع القيادة الإيرانية إلى قبول الشروط الأمريكية المطروحة على طاولة المفاوضات.

وبحسب التقرير، فإن أي تصعيد عسكري محتمل قد يشهد مشاركة إسرائيلية للمرة الأولى منذ أسابيع، وهو ما قد يفتح الباب أمام رد إيراني عبر هجمات صاروخية تستهدف الأراضي الإسرائيلية.

ورغم هذه التحركات، أكد المسؤول الأمريكي أن ترامب لم يصدر حتى الآن أوامر نهائية بتنفيذ هجمات ضد أهداف الطاقة الإيرانية، مشيراً إلى أن الخيارات لا تزال قيد الدراسة داخل الإدارة الأمريكية.