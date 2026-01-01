  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خطة غزة تفتح الباب أمام تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية

الجمعة 31 يوليو 2026 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة غزة تفتح الباب أمام تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية



وكالات /سما/

كشفت "خريطة الطريق" التي عرضها مجلس السلام لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، عن بند يربط تطبيق الخطة بفتح مسار سياسي قد يقود إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

ووفق الوثيقة، فإن تنفيذ بنود الخطة، بما يشمل نزع السلاح في قطاع غزة، وإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، سيهيئ الظروف لفتح "مسار موثوق لتحقيق الاستقلال الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية"، وهو ما اعتُبر خطوة ضمن مسار أوسع قد يشمل توسيع اتفاقيات التطبيع في المنطقة.

وتشير الوثيقة إلى أن استكمال مراحل الخطة سيؤدي إلى خلق ظروف مناسبة لـ"مسار سياسي" يهدف إلى تحقيق تقرير المصير الفلسطيني، في إطار ترتيبات دولية تشمل انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من مناطق في غزة، ونشر قوة استقرار دولية، وتسليم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية فلسطينية.

وفي السياق، ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية أن تل أبيب لن تنفذ انسحابًا من "الخط الأصفر" في غزة قبل التأكد من نزع سلاح حركة حماس بشكل فعلي، فيما تنص الخطة على أن عملية نزع السلاح ستترافق مع انسحاب إسرائيلي تدريجي.

وأضافت الوثيقة أن الانتقال بين مراحل الخطة سيكون مشروطًا بالتحقق من تنفيذ الالتزامات السابقة، وأن المرحلة المقبلة ستشمل تسليم الصلاحيات المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن مجلس السلام يرى أن تطبيق الخطة، بما فيها ملف السلاح وباقي بنود "خطة السلام الشاملة"، سيخلق بيئة مناسبة لإطلاق مسار سياسي جديد، بما في ذلك خطوات إقليمية محتملة في مقدمتها تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : حماس عرضت هدنة لمدة 20 سنة في غزة على الادارة الأميركية

النص الكامل : مسودة اتفاق وافقت عليها حماس والفصائل تربط ترتيبات السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة

ترامب يعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة

الإعلام العبري : أي تراجع للوجود العسكري الأمريكي بالكويت يُعد انتصاراً استراتيجياً لطهران

مجلس السلام في غزة يعلن اتفاقاً تاريخياً: انتقال للحكم المدني وتفاصيل جديدة حول مستقبل القطاع

حماس والجهاد والجبهة الشعبية: لا اتفاق دون انسحاب كامل ووقف الاغتيالات.. ومؤشرات على اقتراب الحسم

ترامب يعيد ترتيب أوراق المنطقة.. وتقرير إسرائيلي يحذر من مرحلة حاسمة

الأخبار الرئيسية

مصدر مصري: اجتماع وشيك في القاهرة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

آيزنكوت يهاجم اتفاق غزة: نتنياهو استسلم قبل إنجاز أهداف الحرب

"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" تعلن جاهزيتها الكاملة لبدء تنفيذ خارطة الطريق نحو التعافي وإعادة الإعمار

الإعلام العبري : أي تراجع للوجود العسكري الأمريكي بالكويت يُعد انتصاراً استراتيجياً لطهران

تحولات مرتقبة في غزة.. خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة القادمة