ترامب يكشف هدف تحرك روبيو تجاه الجنائية الدولية: الدفاع عن نتنياهو

وكالات /سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المبادرة التي يقودها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإجبار المحكمة الجنائية الدولية على التراجع عن مواقفها تهدف إلى "الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين".

وجاءت تصريحات ترامب خلال اجتماع للحكومة الأميركية عقد في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، حيث تحدث روبيو عن جهود إدارة ترامب للضغط على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها فقدت شرعيتها بسبب ادعائها إمكانية ملاحقة أشخاص حتى من دول غير أعضاء فيها.

وقال روبيو: "المحكمة الجنائية الدولية جعلت نفسها غير شرعية لأنها تقول إنه حتى إذا لم تكن عضوًا فيها، يمكنها ملاحقتك".

وأضاف: "حاولنا دفعهم إلى الإصلاح والاستماع إلينا، لكنهم لم يفعلوا ذلك. إنهم متعجرفون للغاية، ولذلك بدأنا الآن جهودًا حقيقية لإجبارهم على التراجع".

وخلال الاجتماع، أوضح ترامب أن تحرك روبيو لا يتعلق بالدفاع عنه شخصيًا، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تسعى حاليًا إلى مقاضاته، وقال: "إنه يحاول الدفاع عن بيبي وأشخاص آخرين"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أشاد روبيو بجهود الإدارة الأميركية في التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى اتفاق نزع السلاح بين "مجلس السلام" وحركة حماس، واصفًا ذلك بأنه "أمر اعتقد كثيرون أنه لن يحدث أبدًا"، مضيفًا أن الاتفاق ضروري، وأن مجرد موافقة الأطراف عليه يمثل إنجازًا حقيقيًا.