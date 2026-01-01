بن غفير يفجر الجدل حول خطة غزة: وقف اغتيال عناصر حماس "غير مقبول"

القدس المحتلة/سما/

زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام لقطاع غزة لا يمكن لإسرائيل قبولها، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف بن غفير أن الالتزام بوقف عمليات اغتيال عناصر حركة حماس يمثل، حسب زعمه، موافقة ضمنية على تمكين الحركة من التخطيط لهجوم جديد، في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر.

وكان مجلس السلام قد نشر في وقت سابق اليوم الجمعة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، والتي جرى التوصل إلى اتفاق بشأنها بين إسرائيل وحركة حماس عقب اجتماعات مطولة عقدت في مدينة العلمين المصرية.

وتضمنت خارطة الطريق 15 بندا تناولت مختلف جوانب الاتفاق، بما في ذلك ملف سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وخطط انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة إلى ترتيبات إعادة الإعمار.