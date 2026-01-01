"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" تعلن جاهزيتها الكاملة لبدء تنفيذ خارطة الطريق نحو التعافي وإعادة الإعمار

رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الجمعة، بالتقدم المُعلن في مسار خارطة الطريق والشروع في تنفيذ خطواتها العملية، معتبرة أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول مهمة لسكان القطاع بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، مؤكدة أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التفاهمات والاتفاقات إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، استعدادها الكامل لتولي مهامها في إدارة القطاع، مشيرة إلى أنها استكملت خلال الأشهر الماضية حزمة واسعة من التحضيرات المؤسسية والتشغيلية الهادفة إلى إعادة الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضحت أن مهامها تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مشددة على التزامها بإدارة شؤون القطاع وفق مبادئ الكفاءة والشفافية، وتحت مظلة "سلطة واحدة وقانون واحد ومنظومة أمنية موحدة".

وبيّنت اللجنة أن أولويات المرحلة المقبلة ستشمل إعادة تفعيل مؤسسات الإدارة العامة، وتحسين الظروف الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى إطلاق مسارات التعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وشدد البيان على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب شراكة وطنية فاعلة وتعاوناً كاملاً بين مختلف الأطراف الفلسطينية، إلى جانب التنسيق مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. كما أكدت اللجنة أنها ستعمل بتنسيق وثيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ مهامها.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أن رؤيتها لا تقتصر على معالجة آثار الحرب فحسب، بل تمتد إلى بناء غزة آمنة ومستقرة ومزدهرة، تديرها مؤسسات شرعية وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين، بما يعزز تطلعات الشعب الفلسطيني نحو تقرير مصيره وإقامة دولته، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المستدام والموارد المالية اللازمة لضمان نجاح هذه الجهود.